„Šios sankcijos apima 14-os asmenų turto įšaldymą ir draudimą jiems gauti Europos Sąjungos vizas. Sankcijos buvo įvestos 2016 metų gruodžio 12 dieną ir 2017 metų gegužės 29-ąją reaguojant į kliūtis, keliamas rinkimų procesui Kongo Demokratinėje Respublikoje, ir su jomis susijusius žmogaus teisių pažeidimus “, – rašoma ES Ministrų tarybos spaudos tarnybos išplatintame pranešime. Jame primenama, kad 2017 metų gruodį Taryba paragino visas KDR šalis, pirmiausia – valdžią ir valstybines institucijas, atlikt konstruktyvų vaidmenį rinkimų procese. Pirmadienį ministrai, turėdami galvoje būsimus rinkimus, akcentavo būtinybę surengti „patikimus ir visiems atvirus rinkimus“. Pranešime taip pat rašoma, kad Taryba iš naujo peržiūrės ribojančias priemones atsižvelgdama į rinkimų eigą ir bus pasirengusi adaptuoti sankcijas priklausomai nuo jų rezultato.

