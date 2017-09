Briuselio ir Varšuvos nesutarimai prasidėjo į valdžią atėjus Lenkijos Įstatymo ir teisingumo partijos vyriausybei, 2015 metais pranešusiai apie teisinę reformą, kuri, pasak ES, kelia „sisteminę grėsmę“ įstatymų viršenybei. Šis Europos Komisijos – ES vykdomosios institucijos – perspėjimas Varšuvai yra jau antras, nusprendus, kad Lenkijos atsakas į Briuselio liepos mėnesį pradėtus teisinius veiksmus yra neadekvatus. „Lenkijos valdžia dabar turi vieną mėnesį, kad imtųsi būtinų priemonių“ priimtiems įstatymams pakeisti, sakoma Komisijos pareiškime. „Jeigu Lenkijos valdžia nesiims atitinkamų priemonių, Komisija gali nuspręsti aptarti šios bylos pateikimą ES Teisingumo Teismui“, – pažymima pranešime. Europos Teisingumo Teismas (ETT), ES aukščiausios instancijos teismas gali nubausti Lenkiją, jei bus priimta ES palanki nutartis.











