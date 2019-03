„ES pozicija nepasikeitė. Europos Sąjunga laikydamasi tarptautinės teisės (normų) nepripažįsta Izraelio suvereniteto teritorijose, Izraelio okupuotose nuo 1967 metų birželio, taip pat ir Golano Aukštumose, ir nelaiko jų Izraelio teritorijos dalimi“, – sakė pašnekovas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau pirmadienį oficialiai pripažino žydų valstybės suverenitetą aneksuotose Golano Aukštumose, o deklaracijos pasirašymo ceremonijoje dalyvavo ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahus). B. Netanyahu savo ruožtu šį JAV vadovo žingsnį pavadino „istoriniu“ ir pareiškė, kad Golano Aukštumas, į kurias pretenzijas reiškia Sirija, visam laikui liks kontroliuojamos Izraelio. „Niekada jų neatiduosime“, – teigė jis. Susiję straipsniai: Trumpas pripažino Izraelio suverenitetą Golane Maskva jau grasina neramumais: Artimuosiuose Rytuose – pavojaus signalai „Jūsų (deklaracijos) paskelbimas vyksta tokiu metu, kai Golanas yra kaip niekad svarbus mūsų saugumui“, – pridūrė Izraelio premjeras. Tuo metu Sirijos vyriausybė paskelbė, kad minimas Vašingtono žingsnis yra akivaizdus išpuolis prieš šalies suverenumą. „Akivaizdžiai atakuodamas Sirijos suverenumą ir teritorinį vientisumą JAV prezidentas pripažino Sirijos Golano aneksiją“, – Sirijos valstybinė naujienų agentūra SANA citavo vieną Užsienio reikalų ministerijos šaltinį. Maskva savo ruožtu pareiškė, kad būgštauja dėl „naujos įtampos bangos“ Artimuosiuose Rytuose po to kai Vašingtonas pripažino Izraelio suverenitetą Golano Aukštumose, į kurias pretenzijas reiškia ir Rusijos sąjungininkė Sirija. „Deja, tai gali sukelti naują įtampos bangą Artimųjų Rytų regione“, – per radiją sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova. Tuo metu Turkija pasmerkė minimą JAV prezidento žingsnį ir pavadino tai „rinkimų dovana“ B. Netanyahu prieš balandžio 9-ąją vyksiantį balsavimą. „Trumpo pasirašyta (deklaracija) praktiškai yra rinkimų dovana Netanyahu, kuris prieš rinkimus yra atsidūręs sudėtingoje situacijoje“, – pietinėje Antalijos provincijoje kalbėjo Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu. Izraelis Golano Aukštumas nuo Sirijos atplėšė per 1967 metų Šešių dienų karą, o 1981-aisiais šią teritoriją aneksavo, bet tarptautinė bendrija to iki šiol nepripažįsta, vildamasi, kad ši teritorija galėtų pasitarnauti kaip galima nuolaida būsimose taikos derybose tarp šalių. Tačiau praėjusią savaitę D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ netikėtai deklaravo diplomatinės pozicijos pasikeitimą ir pareiškė, kad „po 52 metų laikas Jungtinėms Valstijoms visiškai pripažinti Izraelio suverenitetą Golano Aukštumose“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.