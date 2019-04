Nauji Izraelio planai, ES duomenimis, numato tūkstančius naujų butų naujakuriams. Taip pat numatytas vienos ir pagal Izraelio teisę nelegalios gyvenvietės įteisinimas.

Izraelis 1967-aisiais per Šešių dienų karą, be kita ko, užėmė Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę. Čia šiandien daugiau kaip 200 gyvenviečių gyvena per 600 000 Izraelio naujakurių. Palestiniečiai nori šioje teritorijoje įkurti nepriklausomą valstybę.

JT Saugumo Taryba 2016 metų gruodį paragino Izraelį visiškai sustabdyti statybas okupuotose palestiniečių žemėse, įskaitant Rytų Jeruzalę.