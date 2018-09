Egipto teismas šeštadienį patvirtino šiuos nuosprendžius, kurie buvo paskelbti dar liepą. Bylos buvo iškeltos po 2013-aisiais įvykusių susirėmimų tarp saugumo pajėgų bei nuversto prezidento Mohamedo Morsi šalininkų ir sulaukė Jungtinių Tautų ir žmogaus teisių gynėjų kritikos. Vienas ES diplomatinės tarnybos atstovas nurodė, kad blokas kaip visada „nepritaria mirties bausmei bet kokiomis aplinkybėmis“. „Šio masinio teismo aplinkybės verčia rimta abejoti, ar buvo gerbiamas tinkamo proceso principas, ypač kaltinamųjų teisė į teisingą teismą“, – sakoma šio atstovo išplatintame pareiškime. Kartu buvo teisiami apie 739 žmones, kurių dauguma kaltinami policininkų nužudymu ir turto gadinimu. Beveik 350 įtariamųjų buvo nuteisti kalėti 15 metų, o dar 47 – iki gyvos galvos. Apdovanojimų pelniusiam fotožurnalistui Mahmoudui Abu Zeidui, kuris buvo suimtas fotografuodamas į skerdynes peraugusius susirėmimus, teismas skyrė penkerių metų laisvės atėmimo bausmę. Briuselis sveikino sprendimą greitai paleisti fotografą, atsižvelgiant į laiką, kurį šis jau praleido už grotų, bet perspėjo, jog M. Abu Zeido paleidimo sąlygos, „atrodo, neatitinka Egipto konstitucijos ir tarptautinių įsipareigojimų“.

