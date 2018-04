„(ES) Taryba pridėjo vieną asmenį ir 21 juridinį asmenį į sąrašą tų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės KLDR (Šiaurės Korėjos) atžvilgiu, ir į ES teisinę sistemą įvedė sankcijas, kurias paskelbė Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas“, – sakoma pranešime. Toms kompanijoms ir asmenims bus draudžiama atvykti į ES, be to, bus įšaldytos jų sąskaitos. „Sankcijos prieš KLDR buvo įvestos kaip atsakomosios priemonės į branduolinio ginklo ir balistinių raketų kūrimą, pažeidžiantį daugybę JT Saugumo Tarybos rezoliucijų“, – teigiama ES Tarybos pranešime. „Dėl šio sprendimo bendras asmenų ir organizacijų, kurioms taikomos ribojamosios priemonės KLDR atžvilgiu, skaičius išaugo iki 80 žmonių ir 75 juridinių asmenų, išvardytų ir JT. Be to, ES atskirai įvedė sankcijas 55 žmonių ir devynių juridinių asmenų atžvilgiu“, – sakoma pranešime spaudai.











