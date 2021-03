Miroslavas Lajčakas šį raginimą išsakė atvykęs trijų dienų vizito į Prištiną, iš kurios jis vyks į Serbijos sostinę Belgradą.

Bendrija ir Jungtinės Valstijos „tikisi, kad bus tęsiamas dialogo procesas sprendžiant klausimus, kurie svarbūs kiekvienam Kosovo piliečiui, ir kuris, žinoma, yra būtinas Kosovo europiniam keliui“.

Kosovas paskelbė nepriklausomybę 2008 metais, praėjus dešimtmečiui po brutalaus 1998–1999 metų karo tarp etninių albanų separatistų ir serbų pajėgų. Dauguma Vakarų valstybių pripažino Kosovo nepriklausomybę, tačiau Serbija ir jos sąjungininkės Rusija bei Kinija iki šiol to nepadarė.

Po viršūnių susitikimo Baltuosiuose rūmuose ir derybų Briuselyje pernai rugsėjį dialogas tarp Serbijos ir Kosovo įstrigo.

M. Lajčakas pirmadienį surengė „konstruktyvias derybas“ su Albinu Kurti, kuris turėtų tapti naujuoju Kosovo ministru pirmininku, jo vadovaujamam Apsisprendimo judėjimui („Vetevendosje“) laimėjus vasario 14 dieną vykusius parlamento rinkimus.

ES pasiuntinys per spaudos konferenciją po susitikimo su laikinąja prezidente Vjosa Osmani (Viosa Osmani) sakė, kad dialogas galėtų būti užbaigtas per kelis mėnesius, jei Priština ir Belgradas to norėtų.

„Mums tikrai nereikėtų dar dešimties, penkerių ar netgi trejų metų, jei būtų įsipareigojimas, jei būtų suinteresuotų šalių pasiryžimas“, – kalbėjo M. Lajčakas.

V. Osmani savo ruožtu sakė, kad galutinis dialogo tikslas yra Kosovo ir Serbijos narystė Europos Sąjungoje.