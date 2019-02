„Jei britams reikia daugiau laiko, išnagrinėsime prašymą dėl („Brexit“) atidėjimo – jei tai pateisintų nauji britų sprendimai“, – trečiadienį per bendrą spaudos konferenciją su Vokietijos kanclere Angela Merkel sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Vis tik jis pakartojo, kad „susitarimo dėl išstojimo neįmanoma persvarstyti“. „Jei Britanijai reikia daugiau laiko, žinoma, neatsisakysime“, – pareiškė A. Merkel, neužsimindama apie sąlygas. Tuo metu ispanų premjeras Pedro Sanchezas pabrėžė, kad „nors Ispanija nesipriešins galimybei patvirtinti atidėjimą, (toks žingsnis) privalėtų garantuoti sprendinio perspektyvą“. „Neapibrėžtumo pratęsimas atidedant galutinius terminus nėra nei pagrįsta, nei pageidaujama alternatyva“, – pridūrė jis. ES vyriausiasis derybininkas Michelis Barnier savo ruožtu paragino Londoną išdėstyti, ką darytų per papildomą laiką. „Jei gausime prašymą atidėti terminus, tam turėtų vienbalsiai pritarti“ visos ES valstybės narės, radijui „France Info“ sakė M. Barnier. „Ir klausimas, kurį jos iš karto užduos yra: kam?, – teigė jis. – Būtent taip būtų nustatyta bet kokio pratęsimo trukmė.“

