Th. May turėtų trečiadienį Briuselyje informuoti kitų 27 ES šalių lyderius apie pasiektą pažangą siekiant „Brexit“ sutarties iki kitų metų kovo 29 dieną numatyto Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Bendrijos.

Po Th. May pasisakymo šalių lyderiai susitiks su ES derybininku Micheliu Barnier vakarienės ir nuspręs, ar derybose pasiekta pažanga yra pakankama, kad lapkritį vertėtų rengti kitą viršūnių susitikimą.

Didžiosios Britanijos premjerė, namuose patirianti didžiulį spaudimą neužleisti savo pozicijų derybose, pirmadienį kreipėsi į nerimstančius Bendruomenių Rūmų narius ir patikino, kad susitarimas yra „pasiekiamas“ neperžengus raudonų linijų.

Tačiau šis žingsnis veikiausiai nepadėjo įtikinti kai kurių „Brexit“ palaikančių konservatorių ministrų, kurie, kaip pranešama, planuoja priversti ją atsistatydinti. Briuselio pareigūnams jis įspūdžio taip pat nepadarė.

Informuodamas žurnalistus apie pasiruošimą ES viršūnių susitikimui vienas aukšto rango ES pareigūnas pareiškė, jog premjerės kalba parodo, kad M. Barnier laukia įnirtinga kova, norint išvengti pražūtingo Britanijos pasitraukimo „be sutarties“.

„Ne tik kalba, bet ir atsakymai, pateikti į virtinę klausimų Bendruomenių Rūmuose, mūsų vyriausiajam derybininkui iš tiesų rodo, kad pasiekti susitarimą bus sunkiau, nei galima buvo tikėtis“, – sakė pareigūnas.

Pasak pareigūno, prieš kreipdamasi į ES lyderius Th. May yra pakviesta dalyvauti dvišaliame susitikime su viršūnių susitikimo šeimininku Europos Vadovų Tarybos pirmininku Donaldu Tusku.

Ketvirtadienį, po trečiadienį numatytos 27 ES lyderių darbo vakarienės, visų 28 valstybių vadovai surengs iš anksto suplanuotą susitikimą migracijos ir saugumo klausimais. Vėliau numatytas susitikimas su aukšto rango svečiais iš Azijos.

Susitinka su ministrais

Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May antradienį pirmininkauja susiskaldžiusio savo ministrų kabineto posėdžiui, kurio metu planuojama aptarti derybų dėl išstojimo iš Europos Sąjungos procesą. Posėdis surengtas prieš šią savaitę vyksiantį svarbų ES vadovų susitikimą.

Pranešama, kad aštuoni euroskeptiškų pažiūrų ministrų kabineto nariai pirmadienį vakare buvo surengę neoficialias derybas. Jos įvyko pasigirdus kalboms, kad kai kurie iš jų gali atsistatydinti, nes nepritaria Th. May „Brexit“ planams.

„Niekas neatsistatydina... Bandome pasiekti geriausią susitarimą šiai šaliai“, - prieš oficialų ministrų kabineto susitikimą BBC sakė tarptautinės plėtros sekretorė Penny Mordaunt.

Platesnė euroskeptikų grupė Th. May konservatorių partijoje nori, kad maištaujantys ministrai įtikintų ją atsisakyti vadinamojo „Chequers“ plano. Jei to padaryti nepavyks, jie gali mėginti surengti balsavimą dėl nepasitikėjimo Th. May, praneša dienraštis „The Telegraph“.

Th. May pirmadienį parlamente teigė, kad pasiekti „Brexit“ susitarimą vis dar įmanoma ir kad derybos jau pasiekė „paskutinį etapą“, bet jas stabdo nuomonių skirtumai dėl to, kaip išlaikyti atvirą sieną tarp Airijos ir Šiaurės Airijos.

Premjerės kritikai siekia, kad ji atsisakytų plano sutikti su ES siūlomu atsarginiu variantu, pagal kurį Didžioji Britanija laikinai liktų Bendrijos muitų sąjungoje. Kritikai baiminasi, kad Londonas būtų priverstas muitų sąjungoje likti neribotą laiką.

Prašo daugiau laiko

Europos Sąjungos vyriausiasis „Brexit“ derybininkas Michelis Barnier antradienį pareiškė, kad reikia daugiau laiko pasiekti „Brexit“ susitarimui, vis daugėjant būgštavimų, kad Didžiajai Britanijai teks iš Bendrijos trauktis neturint jokio susitarimo.

Pasak M. Barnier, tarp šalių yra keletas rimtų nesutarimų, ypač opiu Airijos sienos klausimu.

Atvykęs į Liuksemburgą informuoti ES ministrų apie derybų procesą lemtingo Bendrijos viršūnių susitikimo išvakarėse, M. Barnier pareiškė, kad susitarimas dar nepasiektas.

„Mums reikia daugiau laiko, kad rastume visa apimantį susitarimą ir padarytume didelę pažangą, kurios reikia, kad užbaigtume šias derybas dėl tinkamo JK pasitraukimo“, – sakė M. Barnier.

„Mes panaudosime tą laiką ramiai ir rimtai, kad pasiektume šį visa apimantį susitarimą artimiausiomis savaitėmis“, – pridūrė jis.

Paskutiniame M. Barnier ir Jungtinės Karalystės „Brexit“ sekretoriaus Dominico Raabo susitikime sekmadienį nepavykus pasiekti proveržio, pradėta abejoti, kad susitarimas apskritai bus pasiektas šią savaitę.

Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May trečiadienį Briuselyje susitiks su kitais ES lyderiais viršūnių susitikime, kuris laikomas paskutine proga laiku susitarti dėl susitarimo projekto prieš JK pasitraukimą iš Bendrijos kitų metų kovo 29 dieną.

Vienas daugiausiai problemų keliančių klausimų yra, ką daryti su sausumos siena tarp ES priklausančios Airijos Respublikos ir JK dalies Šiaurės Airijos.

Londonas ir Briuselis nori išvengti muitinės patikrinimų šalia šios sienos, tačiau tai sunkiai suderinama su Britanijos sprendimu trauktis iš ES bendrosios rinkos ir muitų sąjungos.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad trečiadienį vyksiančiame Europos Sąjungos viršūnių susitikime prašys Didžiosios Britanijos premjerės Theresos May pateikti „konkrečių pasiūlymų“, kaip išeiti iš aklavietės „Brexit“ derybose.

„Rytoj ruošiuosi paklausti ministrės pirmininkės May, ar ji turi konkrečių pasiūlymų, kaip išeiti iš aklavietės“, – D. Tuskas sakė žurnalistams antradienį.