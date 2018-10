ES vyriausiasis derybininkas Michelis Barnier ir įtakingas Europos Komisijos administracijos vadovas Martinas Selmayras informavo Komisijos narius apie pažangą, likus vos savaitei iki spalio 18-osios viršūnių susitikimo, praminto „lemiamu momentu“. Kaip sakė EK atstovas spaudai Margaritis Schinas, M. Barnier „priminė, kad ryžtinga pažanga turi būti padaryta iki kitą savaitę (įvyksiančios) ... Europos Vadovų Tarybos ir (kad) derybos techniniu lygiu tęsis šią savaitę“. M. Selmayras tuo tarpu „pateikė trumpą atnaujintą informaciją dėl Komisijos pasiruošimo darbo padėties ir priminė, kaip svarbu visiems ... visais lygiais pasiruošti visoms (galimoms) pasekmėms“. M. Selmayrui, Europos Komisijos generaliniam sekretoriui, buvo pavesta koordinuoti pasiruošimą apsaugoti ES nuo ekonominių pasekmių, jei Britaniją kitų metų kovo 29 dieną iš bloko išstos be „skyrybų“ susitarimo. M. Barnier bando susiderėti dėl tokio susitarimo, bet laikas senka. ES lyderiai sako laukiantys, kad britų ministrė pirmininkė Theresa May iki kitos savaitės pasiūlytų būdą kliūtims derybose pašalinti.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.