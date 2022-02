ES taip pat planuoja uždrausti RT ir „Sputnik“, rašo BBC.

„Russia Today“, „Sputnik“ ir jų antrinės įmonės nebegalės skleisti savo melo, kad pateisintų Putino karą, sako Ursula von der Leyen.

„Kuriame priemones, kad Europoje uždraustume jų nuodingą ir žalingą dezinformaciją“.

Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen skelbdama šias priemones taip pat sakė, kad ES imasi beprecedenčio žingsnio finansuodama Ukrainos ginkluotės įsigijimus, rašo BNS.

Be to, bus įvesta suvaržymų Rusijos sąjungininkei Baltarusijai, padėjusiai Kremliui surengti invaziją į Ukrainą.

„Įvesime apribojimų patiems svarbiausiems sektoriams – tai sustabdys jų [Rusijos] prekių eksportą, pradedant iškastiniu kuru, baigiant tabaku, mediena, cementu, geležimi ir plienu“, – žurnalistams Briuselyje sakė U. von der Leyen.

Kaip rašo skynews.com, ES taikys sankcijas baltarusiams, prisidedantiems prie Rusijos karo veiksmų.

M. von der Leyen savo kalboje pridūrė, kad Europos Komisija „įves ribojamąsias priemones svarbiausiems Baltarusijos sektoriams, apribodama jos produktų eksportą – nuo mineralinio kuro iki tabako, medienos ir medienos, cemento, geležies ir plieno“.

Po to ji pridūrė, kad Ukrainos pabėgėliai bus priimami į ES šalis.

Ji teigė, kad „Ukrainoje yra daug Ukrainos piliečių, kurie turi teisę kreiptis į teismą“.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.