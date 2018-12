Briuselis anksčiau siekė garantijų, kad D. Trumpo administracija laikysis susitarimo, turinčio užtikrinti europiečių asmens duomenų, kuriuos Jungtinėse Valstijose valdo tokios interneto milžinės kaip „Google“ ir „Facebook“, apsaugą. Europos Komisija, ES vykdomosios valdžios institucija, sakė, kad metinė peržiūra parodė, jog Vašingtonas „toliau užtikrina adekvatų asmens duomenų apsaugos lygį“ pagal 2016-aisiais pasirašytas ES ir JAV „Privatumo skydo“ (angl. Privacy Shield) gaires. Tačiau ji nurodė, kad Jungtinės Valstijos turėtų „iki 2019 metų vasario 28 dienos paskirti nuolatinį ombudsmeną“, kuris pakeistų laikinai šias pareigas einantį kontrolierių. Europos Komisija įspėjo, kad jei tai nebus padaryta, ji gali imtis „atitinkamų priemonių“ pagal gegužę priimtą Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). „Privatumo skydas“ įsigaliojo 2016 metų rugpjūtį ir pakeitė ankstesnį susitarimą, kurį panaikino ES aukščiausios instancijos teismas, atsižvelgęs į būgštavimus dėl JAV žvalgybos šnipinėjimo. „Šiandieninė peržiūra rodo, kad „Privatumo skydas“ iš esmės sėkmingai veikia“, – sakė už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas. Daugiau nei 3 850 bendrovių, tarp jų „Google“, „Microsoft“ ir IBM, buvo sertifikuotos ir sukurtas „veiklos pagrindas“ pagerinti tai, kaip veikia susitarimas, sakė eurokomisaras. Per pirmąją peržiūrą prieš kiek daugiau nei metus Europos Komisija pranešė, kad buvo sertifikuota daugiau nei 2 400 bendrovių. „Dabar tikimės, kad mūsų partneriai amerikiečiai paskirs nuolatinį ombudsmeną ir galėsime užtikrinti, kad ES ir JAV santykiai duomenų apsaugos srityje yra visiškai patikimi“, – sakė A. Ansipas. Po pirmosios peržiūros Europos Komisija nurodė, kad D. Trumpo administracija išsklaidė ES abejones dėl jos įsipareigojimo laikytis susitarimo dėl duomenų apsaugos, kurias pakurstė prezidento politika „Pirmiausia – Amerika“. Pareigūnai sako, kad „Privatumo skydas“ nustato griežtas taisykles, turinčias užkirsti JAV žvalgybos agentūroms prieigą prie europiečių duomenų. Bendrovėms gresia baudos, jei jos nepaisys ES apsaugos standartų. Europos Teisingumo Teismas pripažino neteisėtu 16 metų galiojusį „Saugaus uosto“ (angl. Safe Harbour) susitarimą, kai austras aktyvistas Maxas Schremsas Airijoje padavė į teismą „Facebook“ – po to, kai buvęs JAV žvalgybos kontraktininkas Edwardas Snowdenas paviešino informacijos apie Amerikos žvalgybos vykdomą didelio masto skaitmeninį šnipinėjimą.

