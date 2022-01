ES užsienio reikalų ministrai bendrus tolesnius veiksmus taip pat aptars su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu, pranešė Užsienio reikalų ministerija.

„Praėjusią savaitę buvo kalbamasi su Rusija tiek NATO, tiek ESBO bei kituose formatuose, tačiau apčiuopiamų rezultatų šie susitikimai nedavė. Įtampą didina ir Rusijos karių dislokavimas Baltarusijoje bei planuojamos bendros karinės pratybos“, – prieš išvykdamas į susitikimą Briuselyje sakė G. Landsbergis.

„ES ir mūsų transatlantiniai partneriai ir toliau privalome išlikti vieningi, teikti paramą Ukrainai, patiriančiai vis didėjančią Rusijos agresiją ir spaudimą, ir būti pasirengę tolesnei situacijos eskalacijai“, – pabrėžė jis.

Rusijai sutelkus prie Ukrainos sienos daugiau kaip 100 tūkst. karių ir karinės technikos, Vakarai vis labiau nerimauja, kad Europoje gali kilti didelis karinis konfliktas. Be to, pastaruoju metu Rusijos kariuomenės pajėgos permetamos į ES kaimynystėje esančią Baltarusiją esą planuojamoms bendroms pratyboms.

Siekiant deeskaluoti situaciją penktadienį įvyko A. Blinkeno ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo susitikimas, per kurį JAV pažadėjo šią savaitę raštu atsakyti į Rusijos saugumo reikalavimus. Rusiją reikalauja, kad NATO nesuteiktų narystės Ukrainai ir jokioms kitoms buvusioms sovietinėms respublikoms, be to, nedislokuotų jose savo pajėgų bei ginkluotės.

Pirmadienį ES ministrai taip pat aptars iššūkius, kylančius siekiant politinio stabilumo Libijoje ir Sirijoje, situaciją Malyje ir Sudane, bei ES Indijos ir Ramiojo vandenynų regiono strategiją.

Per susitikimą bus diskutuojama apie ES įsitraukimą ir paramą Libijos paliaubų susitarimui įgyvendinti, rinkimų procesui, įskaitant techninės pagalbos teikimą ir rinkimų stebėjimo misijos siuntimą, taip pat užsienio kovotojų ir samdinių atitraukimui.

Ministrai aptars situaciją Sirijoje ir ES veiksmus ankstyvojo atsigavimo klausimu, diskutuos dėl blogėjančios situacijos Malyje ir išorės samdinių dislokavimo šalyje bei ES tolesnio politinio įsitraukimo.