Liuksemburge susitikę užsienio reikalų ministrai iš 28 ES valstybių pripažino, kad šalims greičiausiai nepavyks patvirtinti susitarimo šią savaitę vyksiančiame ES lyderių susitikime, kuris jau anksčiau buvo pavadintas „tiesos akimirka“. ES vyriausiasis derybininkas Michelis Barnier sekmadienį Briuselyje susitiko su savo britų kolega Dominicu Raabu. Susitarti dėl „Brexit“ sutarties projekto derybininkams nepavyko, nors ES lyderiai jau ruošiasi trečiadienį įvyksiančiam viršūnių susitikimui. Airijos užsienio reikalų ministras Simonas Coveney, kurio šalis patirtų didžiausią ekonominį JK pasitraukimo be susitarimo poveikį, pareiškė, kad šis paskutinis užsikirtimas derybose yra „erzinantis ir nuviliantis“. Tuo metu Briuselyje Europos Komisijos atstovas Margaritis Schinas pareiškė, kad Bendrija dar intensyviau ruošiasi JK pasitraukimui „be sutarties“. „Nors mes labai stengiamės pasiekti susitarimą, mūsų pasiruošimas nenumatytam atvejui tęsiasi ir darosi intensyvesnis“, – pareiškė M. Schinas. Didžiosios Britanijos premjerės Theresos May laukia rizikinga politinė užduotis pasiekti tokį susitarimą, kuris būtų priimtinas ES ir įstatymų leidėjams Didžiojoje Britanijoje, kur jos mažumos vyriausybė yra priklausoma nuo Šiaurės Airijos Demokratinės junionistų partijos (DUP) paramos. Dar labiau paryškindamas vyriausybės vadovės laukiantį iššūkį DUP atstovas „Brexit“ klausimais Sammy Wilsonas pirmadienį perspėjo, kad Britanijos pasitraukimas iš Europos Sąjungos nesudarius susitarimo „tikriausiai yra neišvengiamas“. „Atsižvelgiant į tai, kaip elgiasi ES, ir tai, kad jie įspeitė Theresą May į kampą, šiuo metu nematau tokio susitarimo, kuris sulauktų Atstovų Rūmų daugumos palaikymo“, – sakė S. Wilsonas vietos laikraščiui „Belfast Newsletter“. Sunkus laikotarpis Tačiau Liuksemburge susitikę ministrai tvirtina, kad dar yra laiko išspręsti likusius klausimus, tarp kurių yra nesutarimai dėl prekybos tvarkos Šiaurės Airijoje ir už jos ribų, iki galimo specialaus ES viršūnių susitikimo lapkritį. „Manau, kad dabar akivaizdžiai sunkus laikotarpis“, – žurnalistams pareiškė britų užsienio reikalų sekretorius Jeremy Huntas, atvykęs į ES Užsienio reikalų tarybos susitikimą. „Visada būdavo tokių monetų, bet mes turime prisiminti, kad padaryta didelė pažanga. Liko vienas ar du neišspręsti klausimai, bet manau, kad galime tai padaryti“, – sakė jis. Sprendžiant ES ir JK nesutarimus daug priklausys nuo dviejų įtakingiausių ES žaidėjų Prancūzijos ir Vokietijos pozicijos. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas reikalauja „Brexit“ derybose laikytis griežtos linijos. Tuo metu Vokietijos užsienio reikalų ministras Heiko Maasas perspėjo, kad „atėjo laikas stipriam spaudimui“, norint, kad susitarimas būtų pasiektas laiku ir patvirtintas iki Didžiosios Britanijos išstojimo iš ES kitų metų kovo mėnesio pabaigoje. Tačiau Berlynas mano, kad „pasiekti susitarimą dar įmanoma... ir mes darysime viską, kas mūsų jėgose, kad jis būtų pasiektas per kelias artimiausias dienas“, sakė jis. Pasak Ispanijos užsienio reikalų ministro Josepo Borrellio, ministrai yra nusiminę, kad savaitgalį nebuvo paruoštas susitarimo projektas. Tačiau „neturime dramatizuoti, mes turime laiko. Dar turime vieną mėnesį“, sakė jis. Po sekmadienio derybininkų nesėkmės Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius naujienų agentūrai AFP sakė, kad „sunku būti labiau optimistiškam“, bet pridūrė, jog abi šalys turi padvigubinti savo pastangas. Airijos galvosūkis Sekmadienį derybininkams nepavyko pasiekti proveržio sprendžiant itin svarbų prekybos per Šiaurės Airijos sieną klausimą, kuris gali sužlugdyti visą susitarimą ir kelia grėsmę Th. May vadovavimui apskritai. Derybininkams nesiseka rasti kompromiso, kaip išlaikyti atvirą sausumos sieną tarp Šiaurės Airijos ir ES narės Airijos, kai Jungtinė Karalystė pasitrauks iš ES bendrosios rinkos ir muitų sąjungos. Londonas, Dublinas ir Briuselis sako nenorintys patikrinimų Airijos ir Šiaurės Airijos pasienyje, tačiau lieka neaišku, kaip tokią atvirą sieną suderinti su JK sprendimu trauktis iš ES bendrosios rinkos ir muitų sąjungos. Th. May siūlė, kad kol bus pasiektas platesnis prekybinis susitarimas, turintis pašalinti poreikį vykdyti tikrinimus pasienyje, Britanija galėtų toliau laikytis ES muitinės taisyklių. ES siūlo palikti Šiaurės Airiją muitų sąjungoje; tai reiškia, kad ji toliau laikytųsi ES muitų taisyklų ir joje galiojanti tvarka būtų kitokia nei likusioje Jungtinėje Karalystėje, tačiau tam nepritaria DUP. Pasak britų, sekmadienio derybų nesėkmę lėmė tai, kad ES derybininkai ieško daugiau saugiklių, kurie leistų išvengti patikrų Airijos ir Šiaurės Airijos pasienyje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.