Pirmadienį pradėdami naują savaitę, kuri įvardijama kaip lemtinga „Brexit“ deryboms, ministrai iš 27 Bendrijos valstybių išklausys ES vyriausiojo derybininko Michelio Barnier ataskaitos apie pažangą, pasiektą sparčiai artėjant kovo 29-ąją numatytam Jungtinės Karalystės išstojimui. „Turime laiko, bet nedaug“, – sakė Belgijos užsienio reikalų ministras Didier Reyndersas žurnalistams, atvykęs į Briuselį derybų su kolegomis iš kitų Bendrijos valstybių. „Sunku pasiekti realios pažangos, tačiau viliuosi, kad iki Kalėdų tai įmanoma padaryti“, – sakė jis, Bendrijai laukiant „pozityvaus signalo“ iš Londono. Jei M. Barnier šią savaitę negalės pranešti apie „svarbią pažangą“, viltys, jog lapkritį bus surengtas viršūnių susitikimas susitarimui pasirašyti, ims sparčiai blėsti. Susiję straipsniai: Blogi ženklai iš „Brexit“ derybų stovyklos: EK stiprina pasiruošimą „kietajam“ Britanijos išstojimui iš ES Nerimauja dėl Rusijos: Europai „gresia dar vienas skilimas“ Jungtinės Karalystės Išstojimo iš ES departamento jaunesnysis ministras Martinas Callananas taip pat ragino situaciją vertinti atsargiai. „Negalime to skubinti, – sakė jis žurnalistams. – Tai susitarimas, gyvuosiantis daugelį metų. Turime užtikrinti, kad viskas būtų padaryta teisingai.“ Tačiau M. Callananas pripažino, kad susitarimas turi būti pasiektas kuo greičiau, kad Britanijos ir ES šalių parlamentai spėtų jį ratifikuoti iki kovo 29-osios. Britanijos vyriausybės vadovė Theresa May antradienį rengia savaitinį kabineto posėdį. Žiniasklaida skelbia, kad jo metu premjerė ketina pristatyti ministrams išstojimo sutarties projektą. Susitarime bus numatyta 39 mlrd. (47 mlrd. eurų) suma, kurią Londonui teks sumokėti už išstojimą. Juo taip pat bus užtikrintos piliečių teisės ir bus nustatytas 21 mėnesio pereinamasis laikotarpis, kurio metu JK laikysis ES taisyklių. Pereinamojo laikotarpio metu Britanijos ir Europos derybininkai pradės ambicingesnes derybas dėl tolesnių prekybinių teisinių ryšių. Išstojimo susitarime turi būti numatytas „saugiklis“, leisiantis išvengti vadinamosios kietos sienos tarp JK priklausančios Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos, jei šalims nepavyks sudaryti laisvosios prekybos sutarties. M. Barnier pasikalbės akis į akį su Airijos užsienio reikalų ministru Simonu Coveney, o tada vyks į Strasbūrą susitikti su ES parlamentarais. „Šiuo metu derybose – kritinis ir labai įtemptas etapas“, – sakė S. Coveney prieš išvykdamas į Briuselį. „Norime, kad susitarimas būtų pasiektas kiek įmanoma greičiau, todėl reikia paskubėti“, – sakė jis ir pabrėžė, jog būtinas „teisiškai veiksmingas saugiklis“. Th. May supykdė savo politinius sąjungininkus – nedidelę Šiaurės Airijos Demokratinę junionistų partiją (DUP), nuo kurios paramos parlamente yra priklausoma jos konservatorių vyriausybė ir kuri nepritaria vadinamajam saugikliui, turinčiam padėti po „Brexit“ išlaikyti atvirą sieną tarp Šiaurės Airijos provincijos ir Airijos. Ant premjerės dantį griežia ir nemažai euroskeptiškų pažiūrų jos Konservatorių partijos narių. Buvęs britų užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas pasmerkė Th. May numatytas nuolaidas, susijusias su sąlygomis, kurios leistų po „Brexit“ išlaikyti atvirą sieną tarp Šiaurės Airijos ir Airijos. Jis pareiškė, jog premjerė „stovi ant visiškos kapituliacijos slenksčio“, ir paragino vyriausybės ministrus maištauti. „Stebime didžiausią valstybės valdymo nesėkmę nuo Sueco (krizės)“, – rašė B. Johnsonas, viena ryškiausių figūrų „Brexit“ šalininkų stovykloje, dienraštyje „The Daily Telegraph“. „Net jei kabinetas sukils, kaip ir turėtų pasielgti, tai tikriausiai nieko nepakeis“, – pridūrė jis. Buvusio užsienio reikalų sekretoriaus brolis Jo Johnsonas, prieš 2016-ųjų referendumą agitavęs balsuoti už šalies pasilikimą Bendrijoje, penktadienį atsistatydino iš transporto ministro posto, pavadinęs Th. May siūlomą susitarimą dėl „Brexit“ sąlygų „siaubinga klaida“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.