„Tai istorinė galimybė ne tik susitaikymui regione, bet ir ryžtingam šalies pasistūmėjimui į priekį kelyje į Europos Sąjungą. Dabar visi politiniai ir instituciniai žaidėjai turi veikti pagal savo konstitucinius įsipareigojimus, viršijančius politinių partijų mechanizmus“, – sakoma pirmadienį Briuselyje išplatintame pareiškime. F. Mogherini ir J. Hahnas pažadėjo, kad ES „ir toliau visiškai palaikys šalį, jos įstaigas ir visus piliečius“. Dokumente pažymima, kad Makedonijos parlamentas dabar turi žengti kitus žingsnius įgyvendinant susitarimus dėl šalies pavadinimo ir priimti sprendimą dėl konstitucijos pataisų. Makedonijos rinkėjai per sekmadienį įvykusį referendumą palaikė planą pakeisti šalies pavadinimą ir tokiu būdu užbaigti dešimtmečius besitęsiantį ginčą su Graikija bei atverti valstybei kelią įstoti į NATO ir ES. Vis dėlto plebiscito rezultatus temdo menkas rinkėjų aktyvumas – balsavo tik trečdalis tokią teisę turinčių žmonių. Vėliau pirmadienį per trumpą spaudos konferenciją Europos Komisijoje jos atstovas spaudai Margaritis Schinas, žurnalistų paprašytas patikslinti Komisijos poziciją dėl Makedonijos referendumo, kurio legitimumą gali paveikti mažas aktyvumas, pareiškė, jog Europos Komisijos pozicija aiški ir yra patvirtinta bendrame F. Mogherini ir J. Hahno pareiškime. Reaguodamas į repliką, kad iš pareiškimo neaišku, ar galima laikyti įvykusį referendumą teisėtu, M. Schinas pasakė: „Pareiškimo interpretacija neužsiimsiu. Jūs tokią galimybę turite. Jūs turite labai aiškų pareiškimą, kuriame sakoma, kad referendumas atvedė prie rezultato ir kad konstitucinis procesas tęsis parlamente.“ Į papildomą klausimą dėl konstitucijos pataisų svarstymo Makedonijos parlamente terminų M. Schinas atsakė, kad tai sprendžia Makedonijos valdžia.

