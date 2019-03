Didžiosios Britanijos išstojimas iš ES numatytas kovo 29 d., tačiau ministrei pirmininkei Th. May iki šiol nepavyko užsitikrinti parlamento pritarimo savo su ES suderėtam susitarimui dėl išstojimo sąlygų. Bendruomenių rūmai jau du kartus atmetė susitarimą.

Trečiadienį Th. May parašė Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Donaldui Tuskui laišką, kuriame informavo, kad Didžioji Britanija siekia pratęsti išstojimo terminą iki birželio 30 dienos.

Premjerė tikisi papildomo laiko, kad vis dėlto įtikintų britų parlamentą pritarti išstojimo iš ES sutarčiai. Tačiau atidėjimui turi pritarti kitos 27 ES narės.

Kiek vėliau trečiadienį D. Tuskas pareiškė, kad trumpas „Brexit“ atidėjimas yra įmanomas, jei parlamentas kitą savaitę pritars išstojimo sutarčiai.

Savo ruožtu Europos Komisijos pirmininkas Jeanas Claude'as Junckeris įspėjo dėl rimtų „teisinių ir politinių rizikų“ Europos Sąjungai, jei „Brexit“ bus atidėtas iki birželio pabaigos.

Europos Komisija įspėjo, kad tokiu atveju Didžiajai Britanijai reikėtų dalyvauti Europos Parlamento (EP) rinkimuose, todėl ragino rinktis tarp „Brexit“ atidėjimo iki gegužės 23 d. arba daug ilgesnio atidėjimo – iki 2019 metų pabaigos ar dar ilgiau.

Remiantis Didžiosios Britanijos transliuotojo BBC duomenimis, ketvirtadienį 13.00 val. Grinvičo (15.00 val. Lietuvos) laiku Th. May atvyks į Briuselį. 14.30 val. Grinvičo (16.30 val. Lietuvos) laiku Didžiosios Britanijos premjerė kreipsis į 27 likusių ES valstybių narių lyderius. Po to Th. May paliks ES lyderius svarstyti, ar patenkinti Didžiosios Britanijos prašymą.

18.00 val. Grinvičo (20.00 val. Lietuvos) laiku įvyks J. C. Junckerio ir D. Tusko spaudos konferencija. Tikimasi, jos metu Th. May taip pat padarys pareiškimą.

Slovakijos premjeras pritaria tik trumpam „Brexit“ atidėjimui

Slovakijos ministras pirmininkas Peteris Pellegrini ketvirtadienį pareiškė, kad jo šalis sutiktų, jog „Brexit“ būtų atidėtas tik trumpam laikui.

P. Pellegrini pažymėjo, kad pritartų tik atidėjimui iki gegužės 23–26 dieną numatytų Europos Parlamento rinkimų, bet ne iki birželio 30 dienos, kaip prašo Jungtinės Karalystės premjerė Theresa May.

Ketvirtadienį bendraudamas Slovakijos parlamente su įstatymų leidėjais, P. Pellegrini sukritikavo Londono poziciją.

„Jie vos ne kasdien rengia kažkokius balsavimus, bet tai niekur neveda. Neturiu jokio supratimo, ko iš tikrųjų nori Britanija“, – kalbėjo jis.

P. Pellegrini pareiškė nepritariantis, kad būtų pradėtos naujos derybos dėl jau su JK pasiekto „Brexit“ susitarimo, kurį britų parlamentas dukart atmetė.

Pasak Slovakijos premjero, jis pritartų tik galimiems sutartį lydinčios politinės deklaracijos pakeitimams.