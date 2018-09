„Lapkritį tikrai bus ypatingasis viršūnių susitikimas, o valstybės ir vyriausybių vadovai tam pritars“, – Zalcburge žurnalistams sakė kancleris. Iš pradžių Briuselis sakė norintis, kad susitarimas dėl Britanijos pasitraukimo iš Bendrijos būtų parengtas iki viršūnių susitikimo spalį. Vis dėlto po kelis mėnesius nepasistūmėjusių „Brexit“ derybų Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas pasiūlė lapkričio viduryje surengti nepaprastąjį viršūnių susitikimą, per kurį Londonas ir Briuselis įtvirtintų susitarimą. Britų premjerė Theresa May buvo atvykusi į derybas Zalcburge, tačiau vėliau ketvirtadienį ji išvyks iš Austrijos, o likę 27 ES valstybių lyderiai susitiks aptarti ketinimų pareiškimo dėl būsimų ryšių su Britanija, kuris turi būti paskelbtas drauge su „Brexit“ susitarimu.

