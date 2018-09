Europos Sąjungos aukščiausio rango pareigūnai ateinančiomis savaitėmis bus smarkiai spaudžiami susitarti dėl „skyrybų“ sąlygų ir būsimų ryšių su Didžiąja Britanija, kad būtų išvengta chaotiško „Brexit“ kitų metų kovą. Susitikimas Zalcburge yra tik pirmas iš numanomų trijų susitikimų kiekvieną mėnesį iki lapkričio, per kuriuos turi būti galutiniai suderintos Britanijos išstojimo iš ES detalės. ES derybininkas Michelis Barnier antradienį tvirtino, kad seniai planuotas spalio 18 dienos viršūnių susitikimas Briuselyje vis dar yra „lemiamas momentas“ jo komandai ir britų derybininkui. Tačiau jis, regis, nebyliai sutiko būsiant ir tolesnių derybų. Kalbėdamas apie spalio viršūnių susitikimą jis sakė: „Pažiūrėsime, ar susitarimas pasiekiamas, ir pažiūrėsime, ar airių klausimas bus išspręstas.“ Sakydamas „airių klausimas“, prancūzų pareigūnas turėjo omenyje pastangas užtikrinti, kad po Britanijos išstojimo būtų išvengta vadinamosios kietos sienos tarp Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos. Britų ministrė pirmininkė Theresa May trečiadienį per Austrijos kanclerio Sebastiano Kurzo rengiamą vakarienę kitus 27 ES lyderius informuos apie „Brexit“ derybų padėtį. Ketvirtadienį lyderiai susirinks be Th. May aptarti kliūčių susitarimui ir atskiro pareiškimo dėl būsimų santykių su Britanija. Diplomatai didelio pasistūmėjimo į priekį Zalcburge nesitiki, nes abi šalys veikia atsargiai prieš Th. May susiskaldžiusios Konservatorių partijos metinį suvažiavimą rugsėjo 30 dieną. Pareigūnai sakė, kad dėl 80 proc. „skyrybų“ susitarimo sutarta, bet reikia skubios pažangos dėl Airijos ir atskiro politinio pareiškimo, kuriame būtų išdėstytos gairės būsimiems santykiams. ES lyderiai Zalcburge taip pat aptars migracijos iššūkius, kai kurioms pietinėms Bendrijos šalims siekiant įtikinti valstybes nares labiau dalintis į žemyną atvykstančių imigrantų iš Artimųjų Rytų bei Afrikos našta. Nors pastaraisiais metais migrantų srautai smarkiai sumažėjo, įtampas ES viduje kelia labai skirtingi požiūriai, ką daryti su vis dar atvykstančiaisiais.

