Pareiškimo projekte, parengtame ketvirtadienį vykstančiam viršūnių susitikimui, akcentuojama būtinybė didinti bendradarbiavimą su šalimis, iš kurių žmonės išvyksta ir per kurias keliauja tranzitu. Jame sakoma, kad darbas su šiomis šalimis dėl „kontrabandininkų tyrimo, sulaikymo ir (teisinio) persekiojimo turėtų būti intensyvinamas“. Lyderiai taip pat paragins įkurti bendrą kovos su kontrabanda grupę. 2015 metais į Europą ieškoti prieglobsčio ar geresnio gyvenimo atvyko gerokai daugiau nei milijonas migrantų, daugiausia nuo konfliktų bėgusių sirų ir irakiečių, tačiau atvykstančių žmonių srautas reikšmingai sumažėjo Europos Sąjungai susitarus su Ankara, kad Turkija dėl pastangas jį varžyti mainais į finansines paskatas.

