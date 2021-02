Vaizdo konferencijos formatu vyksiantis 27 šalių bloko lyderių susitikimas rengiamas praėjus metams nuo COVID-19 krizės pradžios. Daugelis ES šalių šiuo metu kovoja su antra ar net trečia pandemijos banga, toliau laikantiems aukštiems sergamumo rodikliams.

Be to, Bendrijos šalys susirūpinusios dėl sparčiau plintančių viruso variantų, atrastų Didžiojoje Britanijoje ir Pietų Afrikoje.

Briuselis perspėjo šešias šalis, įskaitant Vokietiją, dėl vienašališkų judėjimo per jų sienas varžymo. Be to, nuo turizmo smarkiai priklausomos šalys didina spaudimą atšaukti kelionių suvaržymus artėjant vasaros atostogų metui.

Vakcinų platinimo pradžia Europos Sąjungoje buvo vangi. Bendrijos vakcinavimo planas buvo smarkiai priklausomas nuo farmacijos milžinės „AstraZeneca“ sukurto preparato, kurio gamybos pajėgumai pasirodė esantys mažesni nei planuota. Dabar ES tikisi, kad tiekimas padidės nuo balandžio, kai vakcinų gamybos pajėgumus padidins bendrovės „Pfizer/BioNTech“ ir „Moderna“.

Kovo viduryje taip pat gali būti patvirtintas bendrovės „Johnson & Johnson“ sukurtas preparatas, kurio pakanka suleisti vieną dozę.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) Vokietijos regioniniam dienraščiui „Augsburger Allgemeine“ sakė, kad nepaisant nesutarimų su „AstraZeneca“, „vakcinų gamintojai per šią pandemiją yra mūsų partneriai“.

Ji yra iškėlusi tikslą, kad iki rugsėjo vidurio Europos Sąjungoje būtų paskiepyta 70 proc. suaugusiųjų.