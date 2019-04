Th. May nori, kad „Brexit“ iš balandžio 12-osios būtų perkeltas į birželio 30-ąją, kad būtų pasirengta tvarkingam šalies išstojimui. Tačiau Briuselis būgštauja, kad laiko nepakaks, todėl ES lyderiai turėtų pasiūlyti atidėti „Brexit“ laikotarpiui iki vienerių metų.

„Esama situacijų, kai reikia laikui suteikti laiko“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas, kviesdamas ES lyderius į dar vieną neeilinį viršūnių susitikimą Briuselyje.

Anot D. Tusko, pastarųjų mėnesių įvykiai rodo, jog „mažai tikėtina“, kad britų įstatymų leidėjai ratifikuos „Brexit“ susitarimą iki Th. May siūlomos išstojimo datos – birželio 30 dienos.

„Iš tiesų atidėjimas tokiam terminui padidintų grėsmę, kad vėliau gali prireikti virtinės trumpų atidėjimų ir neeilinių viršūnių susitikimų su naujomis kritinėmis datomis“, – sakė D. Tuskas, išsakydamas ES šalių sostinėse tvyrantį nerimą.

„Viena galimybių yra lankstus pratęsimas, kuris truktų tiek, kiek reikėtų, bet ne ilgiau vienerių metų“, – kalbėjo jis.

D. Tusko išsakyta pozicija yra tik rekomendacinio pobūdžio ir neįpareigoja ES lyderių trečiadienį priimt būtent tokį sprendimą. Visgi jo idėjos atitinka tai, apie ką kalbėjo diplomatai, kai Th. May antradienį lankėsi Paryžiuje ir Berlyne.

Naujienų agentūros AFP gautame viršūnių susitikimo baigiamojo pareiškimo projekte, perduotame ES diplomatams, nauja „Brexit“ data nenurodyta, nes derybos tebevyko.

Kai kurios valstybės narės su Prancūzija priešakyje skeptiškai žiūri į ilgą „Brexit“ atidėjimą dėl potencialių trikdžių reformoms ir ES biudžeto planavimui.

Tačiau kitos narės, ypač Vokietija ir artima Britanijos kaimynė Airija, nerimauja, kad jei Th. May neužteks laiko, „Brexit“ be sutarties padarys dar daugiau žalos.

Antradienį britų premjerė Berlyne susitiko su Vokietijos kanclere Angela Merkel, o vėliau nuskrido į Paryžių, kur prezidento Emmanuelio Macrono patarėjas pareiškė, kad Prancūzija atvira sprendiniams.

„Niekada neprieštaravome idėjai rasti „Brexit“ be sutarties alternatyvą, tačiau su tam tikromis sąlygomis ir ne bet kokia kaina“, – sakė patarėjas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

Briuselyje daugiausia bus diskutuojama apie atidėjimo terminą. Šaltiniai Prancūzijoje sakė, kad 12 mėnesių atidėjimas „atrodo per ilgas“. Taip pat bus kalbama apie tai, kaip apriboti Britanijos įtaką Bendrijoje.

„Jungtinei Karalystei, kaip tarpinei narei, bus pereinamasis laikotarpis, kai ji laikysis taisyklių, bet nedalyvaus sprendimų priėmime“, – sakė E. Macrono patarėjas.

ES narės nori užtikrinti, kad tuo pereinamuoju laikotarpiu Britanija nebandytų įgyti svertų „Brexit“ derybose kišdamasi į naujo Europos Komisijos pirmininko rinkimus ar būsimo ES biudžeto formavimo procesą.

Po antradienio derybų su Th. May Vokietijos kanclerė konservatyviojo sparno įstatymų leidėjams sakė, kad viršūnių susitikime bus svarstoma galimybė atidėti „Brexit“ iki 2020 metų pradžios.

Derybos su leiboristais

Th. May viliasi, kad gavusi daugiau laiko ji galiausiai sugebės užsitikrinti parlamento pritarimą vadinamajam skyrybų susitarimui.

Britų įstatymų leidėjai tris kartus atmetė Th. May ir Briuselio parengtą susitarimą dėl šalies išstojimo sąlygų. Tačiau dabar vyriausybės vadovė derasi su opozicine Leiboristų partija, tikėdamasi rasti išeitį iš aklavietės.

Šios diskusijos vyksta lėtai, o ES vyriausiasis derybininkas Michelis Barnier antradienį pažymėjo, kad Th. May privalo paaiškinti, kas būtų pasiekta dar kartą atidėjus „Brexit“.

„Pratęsimo trukmė privalo būti susieta su tikslu – kam to reikia? – ir bus nulemta to, ką ponia Th. May rytoj pasakys Europos lyderiams“, – po ES ministrų susitikimo Liuksemburge žurnalistams sakė M. Barnier.

„Brexit“ be sutarties scenarijus tebėra realus.

Tarptautinis valiutos fondas antradienį pareiškė, kad Britanijai gresia rimtas sukrėtimas, jei šalis paliks ES nesudariusi jokio susitarimo.

Savo ruožtu JAV iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas antradienį Amerikos įstatymų leidėjus įspėjo: „Manau, dabar turime būti pasirengę kietajam „Brexit“ kaip labai realiai baigčiai“.

Atidėjimo sąlygos

Th. May prašė tik trumpam atidėti „Brexit“, kad šaliai nereikėtų dalyvauti gegužės gale vyksiančiuose rinkimuose į Europos Parlamentą. Atidėjus išstojimą ilgesniam laikui, JK bus priversta juose dalyvauti.

Th. May galimybės užsitikrinti parlamento pritarimą pernai lapkritį su Briuseliu pasirašytam susitarimui dėl išstojimo sąlygų priklauso nuo to, ar per ketvirtą balsavimą jį palaikys maištaujantys įstatymų leidėjai iš premjerės Konservatorių partijos ir jos politiniai sąjungininkai - Šiaurės Airijos Demokratinė junionistų partija (DUP). Jį prastumti galėtų padėti ir kompromisas su opozicija.

Leiboristų lyderis Jeremy Corbynas pirmadienį sakė, jog tebelaukia ženklų, kad Th. May pasirengusi siekti kompromiso, o derybos buvo sustabdytos, kol vyks viršūnių susitikimas Briuselyje.

J. Corbyno patarėjai antradienį buvo susitikę su kai kuriais Th. May vyriausybės ministrais, tarp jų vienu iš aktyviausių „Brexit“ šalininkų Michaelu Gove'u ir labiau proeuropinių pažiūrų finansų ministru Philipu Hammondu.