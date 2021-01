ES leista vartoti antrąją vakciną nuo COVID-19

„Moderna“ vakciną jau patvirtino JAV, Jungtinė Karalystė (JK) ir Izraelis, tačiau ES kol kas yra patvirtinusi tik pirmąją „Pfizer-BioNTech“ vakciną.

Amsterdame įsikūrusi EMA pirmąjį susitikimą dėl „Moderna“ vakcinos patvirtinimo rengė pirmadienį, tačiau išvadai padaryti pritrūko duomenų ir agentūra pareikalavo daugiau informacijos.

Šie skiepai – jau antrieji, kuriuos EVA leido naudoti ES ekstremalios padėties sąlygomis. Praeitą mėnesį toks leidimas buvo suteiktas bendrovių „Pfizer“ ir „BioNTech“ sukurtai vakcinai.

„EVA rekomendavo suteikti sąlyginį leidimą platinti rinkoje „Moderna“ vakciną nuo COVID-19, turinčią žmones nuo 18 metų apsaugoti nuo 2019-ųjų koronavirusinės ligos“, – sakoma Amsterdame įsikūrusios agentūros pranešime.

Galutinį sprendimą dabar dar turi priimti Europos Komisija. Neabejojama, kad jis bus teigiamas. Po „Biontech“ ir „Pfizer“ vakcinos tai būtų antroji ES registruota vakcina nuo Covid-19.

Gruodžio viduryje Europos Komisija (EK) padvigubino „Moderna“ vakcinos nuo COVID-19 užsakymą, jį padidindama dar 80 mln. dozių.

ES vykdomoji institucija jau buvo pasirašiusi sutartį dėl 80 mln. šios bendrovės vakcinos dozių su galimybe kiekį padvigubinti. Būtent tokio žingsnio EK ir ėmėsi, pranešime sakė „Moderna“. Tai reiškia, kad EK šiuo metu yra užsitikrinusi 160 mln. šios vakcinos dozių.

ES tarnybos pastaruoju metu buvo kritikuojamos dėl lėtos vakcinavimo kampanijos pradžios, sunkiau įsibėgėjančios palyginus su tokiomis šalimis kaip JAV, Jungtinė Karalystė ar Izraelis.

Ši vakcina mums suteikia dar vieną priemonę įveikti dabartinę ekstremaliąją padėtį“, – sakė EVA vykdomasis direktorė Emer Cooke.

„Tai liudija visų dalyvaujančių pastangas ir įsipareigojimus, nes turime antrą teigiamą rekomendaciją dėl vakcinos, praėjus tik beveik metams nuo PSO [Pasaulio sveikatos organizacijos] pandemijos paskelbimo“, – sakoma agentūros vadovės pranešime.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen per „Twitter“ parašė, kad tai „gera žinia mūsų pastangoms parūpinti europiečiams daugiau vakcinų nuo COVID-19!“

