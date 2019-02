„Privalome vengti karinės intervencijos“, – žurnalistams sakė Maja Kocijančič, Venesuelos opozicijos lyderiui, šalies laikinuoju prezidentu pasiskelbusiam Juanui Guaido Bogotoje derantis su regioninės Limos grupės šalimis dėl priemonių, kaip priversti prezidentą Nicolas Maduro pasitraukti iš posto.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.