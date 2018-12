„Atsižvelgiant į neseniai įvykusią konfrontaciją Azovo jūroje (F. Mogherini) kalbėdama su S. Lavrovu ES vardu išreiškė susirūpinimą“ dėl augančios įtampos tarp Ukrainos ir Rusijos, sakoma Briuselio išplatintame pareiškime. Jame taip pat informuojama, kad abu diplomatijos vadovai aptarė Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties (INF) likimą. F. Mogherini pabrėžė, kad šis Šaltojo karo laikų susitarimas, iš kurio dėl įtariamų Maskvos pažeidimų ketina pasitraukti Vašingtonas, yra „gyvybiškai svarbus“ Europos saugumui. Be to, F. Mogherini ir S. Lavrovas palietė Rusijos „tolesnio dalyvavimo“ Europos Taryboje klausimą. Jie taip pat kalbėjo apie taikos proceso karo draskomoje Sirijoje perspektyvas, paaštrėjusius Serbijos ir Kosovo santykius ir tarptautines pastangas išsaugoti susitarimą dėl Irano branduolinės programos. „Europos Komisijos vicepirmininkė Mogherini ir ministras Lavrovas sutarė artimiausiomis savaitėmis palaikyti ryšius šiais klausimais“, – reziumuojama pranešime.

