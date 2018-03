Bendrija išreiškė tvirtą palaikymą Th. May aštrėjančiame konflikte su Maskva, primenančiame Šaltojo karo laikus, ir pareiškė, kad „labai tikėtina, jog Rusija yra atsakinga už išpuolį prieš Sergejų Skripalį“. Tuo tarpu Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte pranešė, kad ES ambasadorius „atšaukiamas į Briuselį konsultacijoms“. Th. May Bendrijos viršūnių susitikime ketvirtadienį sulaukė likusių 27 ES lyderių palaikymo. Buvo konstatuota, kad ši ataka yra „rimtas iššūkis mūsų bendram saugumui“. ES narės pažymėjo, kad „koordinuos savo veiksmus dėl pasekmių atsižvelgiant į atsakymus, kuriuos pateiks Rusijos pareigūnai“. Susiję straipsniai: Iš britų premjerės – griežtas pareiškimas dėl Rusijos Rusų chemiko versija dėl „Novičiok“ Th. May penktadienį paryčiais džiaugėsi Londonui parodytu palaikymu. „Kalbama apie stovėjimą petys į petį ginant mūsų vertybes nuo Rusijos grėsmės“, – kalbėjo ji. M. Rutte savo ruožtu sakė, kad viršūnių susitikime apie sankcijas Maskvai nekalbėta, nors būta gandų, kad Bendrija gali nuspręsti imtis drastiškesnių diplomatinių priemonių. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė, kad Vilnius po kovo 4 dienos išpuolio prieš S. Skripalį svarsto išsiųsti iš šalies čia dirbančius Rusijos žvalgybos pareigūnus, dirbančius po diplomatine priedanga. M. Rutte sakė, kad artimiausiomis dienomis ar savaitėmis „mes kartu su partneriais turėsime nuspręsti, kokie bus tolesni logiški žingsniai“. Jis pabrėžė, kad bet kokios priemonės „turi užtikrinti pridėtinę vertę šiai itin griežtai politinei deklaracijai“. Vieninga ES pozicija yra svarbi Th. May pergalė. Viršūnių susitikimo Briuselyje metu ji stengėsi įtikinti ES kolegas vieningai pasmerkti Maskvą dėl išpuolio prieš buvusį Rusijos karinės žvalgybos pulkininką S. Skripalį, kuris buvo nuteistas už šnipinėjimą Britanijai, ir jo dukrą Juliją. Rusija griežtai kratosi atsakomybės už šią ataką ir negaili kritikos Britanijos vykdomam tyrimui. Per darbo vakarienę Th. May išdėstė priežastis, kodėl Britanija įsitikinusi, kad Rusija yra atsakinga už šį išpuolį. Nustatyta, kad S. Skripalis su dukra buvo apnuodyti kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ („Naujokas“), sukurta Sovietų Sąjungoje. Žvalgybai žinoma, kad Rusija pastarąjį dešimtmetį pasigamino šios medžiagos. Britanija tvirtina, kad ši ataka atspindi vis agresyviau savo raumenis demonstruojančios Rusijos elgesio modelį ir kad jos vykdomi kibernetiniai įsilaužimai ir įstatymų laužymas užsienio valstybių teritorijoje kelia didžiulę grėsmę tarptautinės teisės principams. Th. May ketvirtadienį sakė, jog „aišku, kad Rusijos grėsmė nepripažįsta sienų“. „Incidentas Solsberyje yra Rusijos agresijos prieš Europą ir artimas kaimynes nuo Vakarų Balkanų iki Artimųjų Rytų modelis“, – pažymėjo britų premjerė. Visgi Europos politikai ir lyderiai nevienodai ryžtingai nusiteikę kaltinti Maskvą ir reikalauti jos atsakomybės. Kremlius ketvirtadienį pranešė, kad Graikijos vyriausybės vadovas Alexis Tsipras paskambino prezidentui Vladimirui Putinui pasveikinti jo su perrinkimu naujai kadencijai. Per pokalbį buvo aptarta virtinė klausimų, įskaitant incidentą Solsberyje. Britanija po S. Skripalio ir jo dukros apnuodijimo išsiuntė iš šalies 23 rusų diplomatus. Atsakydama Maskva žengė analogišką žingsnį. Rusijos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Aleksandras Jakovenka ketvirtadienį apkaltino Britaniją, kad ji pelniusi šalies, kuri nepaiso tarptautinės teisės ir klaidina tarptautinę bendriją, reputaciją. „Istorija rodo, kad britų pareiškimus būtina tikrinti“, – sakė ambasadorius žurnalistams Londone ir pareikalavo „visiško skaidrumo tiriant incidentą Solsberyje bei visiško bendradarbiavimo su Rusija“ ir Cheminio ginklo uždraudimo organizacija.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.