Tačiau paskelbus apie susitarimą, Šiaurės Airijos Demokratinė junionistų partija (DUP), kuri po 2017 metų rinkimų padėjo britų valdantiesiems konservatoriams suformuoti daugumą parlamente, pakartojo nepalaikysiantys B. Johnsono pasiekto susitarimo. Netrukus ir leiboristai paskelbė apie savo nepritarimą.

B. Johnsonas tvireryje paskelbė, kad pavyko pasiekti naują susitarimą su Europos Sąjunga dėl šalies išstojimo sąlygų.

„Turime naują puikų susitarimą, padėsiantį perimti kontrolę į savo rankas – dabar parlamentas turi šeštadienį išspręsti „Brexit“ klausimą, kad galėtume grįžti prie kitų prioritetų, tokių kaip gyvenimo kokybės gerinimas, sveikatos apsauga, kova su nusikalstamumu ir aplinkos apsauga“, – rašė jis.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019



Premjeras paragino JK įstatymų leidėjus pritarti susitarimui per parlamento posėdį šeštadienį.

Europos Komisijos pirmininkas J. C. Junckeris savo ruožtu patvirtino, kad Briuselis ir Londonas pasiekė susitarimą dėl JK išstojimo sąlygų, kuris bus pateiktas ES lyderiams.

„Kai yra noro, atsiranda ir susitarimas – mums pavyko! Tai teisingas ir subalansuotas Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimas, tai mūsų įsipareigojimo rasti sprendimą rezultatas. Tikiuosi, kad #EUCO jam pritars“, – tviteryje rašė J. C. Junckeris.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019



Tuo metu „Sky News“ praneša, kad Šiaurės Airijos Demokratinė junionistų partija (DUP) vis dar nepritaria B. Johnsono ir ES susitarimui, kurios sąlygos dar nepaviešintos.





DUP kiek anksčiau ketvirtadienį paskelbė negalinti paremti Boriso Johnsono „Brexit“ plano, taip suduodama skaudų smūgį Jungtinės Karalystės ministrui pirmininkui likus kelioms valandoms iki lemiamo Europos Sąjungos viršūnių susitikimo.

„Esamoje situacijoje negalime paremti to, kas siūloma muitų ir [Šiaurės Airijos asamblėjos bei vyriausybės] sutikimo klausimais, be to, trūksta aiškumo“ dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM), sakoma DUP pareiškime socialiniame tinkle „Twitter“.

„Toliau dirbsime su vyriausybe bandydami pasiekti protingą susitarimą, kuris būtų priimtinas Šiaurės Airijai ir apsaugotų ekonominį bei konstitucinį Jungtinės Karalystės vientisumą“, – sakoma pareiškime.

DUP po 2017 metų rinkimų padėjo britų valdantiesiems konservatoriams suformuoti daugumą parlamente.

Tuo metu leiboristų lyderis Jeremy Corbynas sako, kad pasiektas „Brexit“ susitarimas yra dar blogesnis nei tas, dėl kurio buvo sutarusi buvusi premjerė Theresa May.

„Kiek mes žinome, panašu, kad ministras pirmininkas sutarė dėl dar blogesnio susitarimo, nei tas, kurį buvo pasiekusi Theresa May, ir kurį mes atmetėme. Tokie pasiūlymai kelia pavojų mūsų teisėms ir apsaugoms: gali kilti grėsmė maisto saugai, suprastės aplinkos apsaugos standartai, nukentės dirbančiųjų teisės, sveikatos apsauga gali atitekti privačioms korporacijoms. Toks parsidavimui prilygstantis susitarimas tikrai nesuvienys šalies, jam nevalia pritarti. Geriausias būdas išspręsti „Brexit“ klausimą – leisti žmonėms lemiamame balsavime išsakyti savo nuomonę“, – teigė politikas.

Pildoma