Dabar abiem pusėms gresia trečiadienį pradėti lemiamą viršūnių susitikimą be „skyrybų“ sutarties juodraščio, todėl didėja tikimybė, kad Jungtinė Karalystė iš Bendrijos išstos be jokio susitarimo. Toks scenarijus gali sukelti didelę sumaištį ir abiem pusėms padaryti daug žalos. „Šiandien susitikome su Dominicu Raabu ir JK derybų komanda. Nepaisant intensyvių pastangų, kai kurie esminiai klausimai tebėra atviri, įskaitant apsidraudžiamąsias priemones dėl IE/NI, kad būtų išvengta realios sienos“, – savo „Twitter“ žinutėje rašo M. Barnier, turėdamas omeny ES narę Airijos Respubliką ir Britanijos provinciją Šiaurės Airiją. M. Barnier pridūrė, kad apie padėtį informuos Europos Parlamentą ir ES valstybių narių lyderius, trečiadienį atvyksiančius į Briuselį dalyvauti darbo vakarienėje prieš prasidedant Europos Vadovų Tarybos spalio susitikimui. Diplomatiniai šaltiniai patvirtino, kad pirmadienį planuotas „diplomatinių šerpų“ – ES šalių aukšto rangų pareigūnų – susitikimas, per kurį ketinta išnagrinėti „Brexit“ sutarties juodraštį, buvo atšauktas. „Komisija informavo ambasadorius, kad šiandien joks susitarimas nebuvo pasiektas. Jokių tolesnių derybų nebus iki viršūnių susitikimo“, – sakė vienas šaltinis, pageidavęs likti anonimas. Kitas šaltinis, turintis informacijos apie M. Barnier susitikimą su ES ambasadoriais, patvirtino šią žinią. Kitas diplomatas pridūrė, kad „kai kurios šalys reikalavo, kad pasiruošimai (scenarijui) „be jokios sutarties“ būtų spartinami“.

