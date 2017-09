Tai padidina tarptautinį spaudimą Mianmaro valdžiai, ypač faktinei lyderei Aung San Suu Kyi (Aung San Su Či), kurios sulaukė žmogaus teisių grupių priekaištų, kad nepalaiko rohinjų mažumos per kilusią krizę, dėl kurios apie 380 tūkst. žmonių buvo priversti bėgti į Bangladešą. „Tai, kas vyksta Mianmare, tikrai yra sukrečianti katastrofa, nes žmonės vėl bando išnaikinti ištisas etnines grupes“, – pareiškė J.-C. Junckeris, per klausimų ir atsakymų sesiją, kurioje dalyvavo kartu su jaunais „YouTube“ vartotojais. „Europa aiškinasi su Mianmaro vyriausybe ir kaimyninėmis šalimis, kuo mes galime būti naudingi“, – sakė jis. Susiję straipsniai: Jungtinės Tautos įžvelgia Mianmare etninį valymą Pasaulio dėmesį prikaustė Mianmaras: kas yra musulmonų rohinjų krizė Vis dėlto EK vadovas nenorėjo atsakyti į klausimą, ar reikėtų iš Aung San Suu Kyi atimti Nobelio taikos premiją, kuri 2012 metais buvo skirta ir ES. Strasbūre posėdžiaujantis Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje ragina Mianmaro lyderę „besąlygiškai pasmerkti bet kokį rasinės ar religinės neapykantos kurstymą, kovoti su socialine diskriminacija ir nutraukti represijas prieš rohinjų mažumą“. Europos Parlamentas savo rezoliucijoje „griežtai ragina kariuomenę ir saugumo pajėgas nedelsiant nutraukti rohinjų žudymą, persekiojimus ir prievartavimus bei jų namų deginimą“. Be to rezoliucijoje Europos Sąjunga raginama didinti spaudimą Mianmaro vyriausybei, priskiriant jai pagrindinę atsakomybę už rohinjų teisių pažeidimus, ir būti pasiruošus imtis sankcijų prieš Mianmarą, jeigu padėtis nepasikeis. JAV: smurtas prieš rohinjus – nepriimtinas JAV valstybės sekretorius Rexas Tillersonas ketvirtadienį pasmerkė smurtą prieš rohinjų musulmonus, vadino tai nepriimtinu ir kaltino Mianmaro kariškius rohinjų persekiojimu. „Mums reikia remti Aung San Suu Kyi ir jos vadovybę, bet turime aiškiai ir nedviprasmiškai pasakyti kariškiams toje vyriausybėje, kad tai nepriimtina“, – sakė jis lankydamasis Londone. „Smurtas turi liautis. Šis persekiojimas turi liautis. Daugelis laiko tai etniniu valymu. Tai turi liautis“, – kalbėjo jis, kai greta stovėjo jo kolega britas Borisas Johnsonas. „Manau dabartinis momentas yra esminis daugeliu požiūriu šiai jaunai besiformuojančiai demokratijai“, – pažymėjo R. Tillersobas, pripažindamas, kad Aung San Suu Kyi „padėtis sunki ir sudėtinga“. Dėl Mianmaro armijos kampanijos prieš rohinjus, reagavus į rohinjų kovotojų rugpjūčio 25 dieną surengtas atakas, per sieną į Bangladešą per mažiau nei tris savaites pabėgo beveik 390 tūkst. rohinjų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.