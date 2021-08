ES ir JAV „labai susirūpinusios“ dėl Afganistano moterų ir mergaičių

„Esame labai susirūpinę dėl Afganistano moterų ir mergaičių, jų teisių į švietimą, darbą ir judėjimo laisvę. Raginame valdžią Afganistane turinčius asmenis garantuoti jų apsaugą“, – rašoma pareiškime.

„Afganistano moterys ir mergaitės, kaip ir visi afganistaniečiai, nusipelno gyventi saugiai ir oriai. Būtina užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai ir piktnaudžiavimui. Mes, tarptautinės bendruomenės atstovai, esame pasirengę padėti joms humanitarine pagalba ir parama, kad jų balsai galėtų būti girdimi“, – priduriama pareiškime.

Kartu su ES ir JAV šį dokumentą pasirašė Albanija, Argentina, Australija, Brazilija, Kanada, Čilė, Kolumbija, Kosta Rika, Ekvadoras, Salvadoras, Hondūras, Gvatemala, Šiaurės Makedonija, Naujoji Zelandija, Norvegija, Paragvajus, Senegalas ir Šveicarija.

Valstybės pareiškė atidžiai stebėsiančios, kaip „bet kokia būsima vyriausybė užtikrins teises ir laisves, kurios per pastaruosius 20 metų Afganistane tapo neatsiejama moterų ir mergaičių gyvenimo dalimi“.

Pareiškimas buvo paskelbtas buvo paskelbtas Vakarų šalims lėktuvais evakuojant iš Kabulo savo piliečius ir afganistaniečius, talkinusiems jiems per pastaruosius du dešimtmečius.

Per ankstesnį Talibano valdymą, nutrauktą per JAV vadovaujamą įsiveržimą 2001 metais, Afganistano visuomenėje dominavo radikali, pažodinė islamo interpretacija, neleisdavusi afganėms dirbti ir mokytis, taip pat palikti savo namų be „globėjo“.

Talibanui savaitgalį užgrobus valdžią po žaibiško puolimo, pribloškusio JAV ir jų sąjungininkus, kovotojai pareiškė, kad šįkart elgsis kitaip – jie žadėjo gerbti moterų teises, „vadovaujantis islamo principais“.