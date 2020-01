Vizų režimo supaprastinimo susitarimas leis Baltarusijos piliečiams lengviau gauti trumpalaikes vizas į Europos Sąjungą. Įsigaliojus susitarimui vizos mokestis bus sumažintas iki 35 eurų. Be to, bus nustatyta maksimali aptarnavimo mokesčio riba ir sutrumpintas terminas, per kurį konsulatai privalo priimti sprendimą dėl prašymo išduoti vizą. Kelių kategorijų keliautojai, pavyzdžiui, žurnalistai, studentai ir oficialių delegacijų nariai, galės gauti vis ilgesnės trukmės daugkartines vizas ir jiems reikės pateikti mažiau kelionės tikslą įrodančių dokumentų. Baltarusija vienašališkai ėmė taikyti priemones, leidžiančias ES piliečiams trumpam atvykti į Minską be vizų.

Pagrindinis ES ir Baltarusijos readmisijos susitarimo tikslas – remiantis abipusiškumo principu nustatyti saugaus ir tvarkingo neteisėtai ES arba Baltarusijoje gyvenančių asmenų grąžinimo procedūras, visapusiškai gerbiant jų teises pagal tarptautinę teisę.

Šie pasirašyti susitarimai bus pateikti Europos Parlamentui. Kai bus gautas jo pritarimas, ES Taryba galės oficialiai užbaigti abiejų susitarimų ratifikavimą. Tam reikės ir Baltarusijos Nacionalinio Susirinkimo pritarimo, teigiama Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje pranešime.

Susitarimai galėtų įsigalioti 2020 m. birželio mėnesį – pirmą antro mėnesio po sudarymo dieną. Abu susitarimai įsigalios tą pačią dieną.