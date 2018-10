Toliau nerimstant prekybos įtampai, ES nori išnaudoti 12-ąjį Azijos ir Europą susitikimą (ASEM) palaikymo laisvosios prekybos sistemai stiprinimui, taip pat kovos prieš klimato kaitą konsolidavimui. Į dviejų dienų trukmės susitikimą Briuselyje atvyko daugiau nei 50 aukštų pareigūnų iš Europos ir Azijos valstybių, įskaitant Kinijos, Japonijos ir Rusijos premjerus. Prognozuojama, kad lyderiai išreikš savo paramą Pasaulio prekybos organizacijai (PPO), kuri, pasak D. Trumpo, yra nesąžininga Jungtinėms Valstijoms. Savo ruožtu Vokietijos kanclerė Angela Merkel atmetė idėją, kad prekybos sutartyse egzistuoja nugalėtojai ir pralaimėtojai. „Viršūnių susitikimas rodo, kad valstybės iš Europos ir Azijos, kurios nori taisyklėmis grįstos pasaulio prekybos, susirinko čia įsipareigoti daugiašalei sistemai ir tai yra svarbus signalas“, – žurnalistams sakė A. Merkel. „Aš tikiu, kad galime aiškiai pasakyti, kad pasaulio esmė yra kurti situacijas, kuriose laimi visi“, – tęsė kanclerė. Šio susitikimo užkulisiuose ES penktadienį pasirašys prekybos sutartį su Singapūru. Briuselis tikisi, kad ši sutartis bus aiškus ir tvirtas atkirtis augančiam protekcionizmui Jungtinėse Valstijose. Viršūnių susitikimo metu Europos ir Azijos lyderiai taip pat aptars Korėjos pusiasalio ir Irano branduolinės sutarties problemas.

