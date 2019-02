„Žinote, ES valstybės visada turi galimybę pasiūlyti naujų sankcijų per atitinkamus mechanizmus“, – pareiškė ji Briuselyje, atsakydama į žurnalisto klausimą apie naujų ES sankcijų Karakasui galimybę. F. Mogherini pridūrė, jog šiuo atveju galima kalbėti apie priemones, nukreiptas „prieš atskirus fizinius asmenis. Jos neturėtų paliesti kenčiančių Venesuelos gyventojų“. ES įvedė 2018 metais paskelbė sankcijų Venesuelos valdžios pareigūnams, Briuselio kaltinamiems žmogaus teisių pažeidimais. Šių metų sausį Venesuelos opozicijos lyderis Juanas Guaido paragino ES sugriežtinti sankcijas Venesuelos režimui. „Mums reikia, kad ES įvestų daugiau sankcijų! Žudoma vis daugiau žmonių. Bet to, aišku, kad šis režimas yra visiškai korumpuotas“, – sakė J. Guaido interviu vokiečių laikraščiui „Bild“. Sankcijas politinės krizės ištiktai Venesuelai įvedė ir JAV. Amerikiečių sankcijos palietė valstybinę naftos korporaciją „Petroleos de Venezuela SA“ (PDVSA), kuri, pasak Vašingtono, finansuoja JAV nepripažįstamo prezidento Nicolas Maduro vyriausybę.

