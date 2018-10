Briuselyje vykęs ES viršūnių susitikimas baigėsi nepasiekus jokios pažangos dėl „Brexit“, Britanijos premjerei Theresai May nepateikus jokių naujų pasiūlymų, išskyrus tai, kad ji sutiktų apsvarstyti ilgesnio pereinamojo laikotarpio galimybę.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel sakė esanti optimistiškai nusiteikusi ir mananti, jog susitarti dar yra įmanoma, ir bus galima išvengti potencialiai katastrofiško scenarijaus, kad Britanija ES paliks neturėdama jokio susitarimo.

Tačiau keli lyderiai pabrėžė, kad tai priklauso tik nuo Th. May.

„Techniniu požiūriu, nustatėme visus įmanomus scenarijus“, – pasibaigus viršūnių susitarimui sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.

„Dabar pagrindinis elementas dėl galutinio susitarimo yra britų pusėje. Pagrindinis elementas yra britų politinis kompromisas“, – sakė jis.

Nuo pat 2016-ųjų referendumo, kai Britanija nusprendė trauktis iš ES, Th. May sunkiai sekėsi suderinti savo euroskeptiškos Konservatorių partijos reikalavimus su derybų su Briuseliu realybe.

Premjerės sudėtingą situaciją atskleidė ir Londone kilęs pasipiktinimas dėl jos pasiūlymo pratęsti pereinamąjį laikotarpį po „Brexit“, kad būtų išspręstas sudėtingas Airijos ir Šiaurės Airijos sienos klausimas.

Nyderlandų premjeras Markas Rutte, paprastai palaikantis Th. May Bendrijoje, sakė, kad „ant stalo turime visus instrumentus, ir tai turėtų būti įvykdoma“.

„Labiau nei bet kada anksčiau kamuolys yra Britanijos aikštelės pusėje“, – savo ruožtu sakė belgų ministras pirmininkas Charle'is Michelis.

Ilgesnis pereinamasis laikotarpis

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas ragino Th. May pateikti per viršūnių susitikimą „konkrečių pasiūlymų“, kaip būtų galima išjudinti derybas, tačiau kai kiti 27 ES lyderiai trečiadienį susirinko be britų premjerės darbo vakarienės, jie padarė išvadą, kad per derybas „nebuvo pasiekta pakankamai pažangos“.

Europos lyderiai tikėjosi lapkritį surengti specialų viršūnių susitikimą, per kurį būtų priimta „skyrybų“ su Jungtine Karalyste sutartis. Tačiau Briuselyje jie atsisakė patvirtinti šį planą ir „Brexit“ sutarties projekto tvirtinimą perkėlė į gruodį vyksiantį viršūnių susitikimą. Taigi, liks mažai laiko susitarimą ratifikuoti Britanijos ir ES šalių parlamentams.

Th. May ketvirtadienį patvirtino svarstanti siūlymą keliems mėnesiams pratęsti pereinamąjį laikotarpį po „Brexit“, kad būtų laiko sudaryti naują prekybos susitarimą su ES ir išeiti iš aklavietės Airijos sienos klausimu. Nesutarimai dėl to, kaip po „Brexit“ išlaikyti Britanijos sieną su Airija atvirą, yra didelė kliūtis derybose.

„Pereinamojo laikotarpio pratęsimas tikriausiai įvyks. Tai gera mintis“, – ketvirtadienį pareiškė Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris.

„Manau, tai suteiks mums erdvės pasiruošti ateities santykiams kaip galima geriau“, – nurodė jis.

Vis dėlto kelios ES šalys išreiškė abejonių, kad bet koks pereinamojo laikotarpio pratęsimas išspręs Airijos problemą, nes tiek Londonas, tiek Briuselis tvirtai laikosi savo pozicijų.

Derybininkų diskusijos įstrigo dėl „apsidraudžiamųjų priemonių“, turinčių išlaikyti sieną tarp Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos atvirą, kol bus pasirašyta didesnio masto prekybos susitarimas, turintis užtikrinti, kad papildomi muitinės tikrinimai prie sienos nebūtų vykdomi.

Britanija siūlėsi laikinai laikytis ES muitinės taisyklių, bet blokas nori, kad toks laikotarpis neturėtų galutinės datos. Tačiau tokie Briuselio planai atrodo nepriimtini euroskeptiškiems Konservatorių partijos nariams.

ES taip pat kelia galimybę, kad tik bloko muitų sąjungos ir bendrosios rinkos taisyklės liktų galioti tik Šiaurės Airijai, bet Britanija tokį scenarijų atmeta, nes jis esą pažeistų Jungtinės Karalystės vientisumą.

Vienas aukšto rango britų pareigūnas ketvirtadienį patvirtino, kad Londono pozicija nepakito, nors Airijos premjeras Leo Varadkaras sakė, kad gali būti įmanoma pasiekti kompromisą.

„Arčiau susitarimo“

Po trečiadienio derybų su Th. May L. Varadkaras sakė, kad „visi sutinkame“, jog britų „apsidraudžiamosios priemonės“ galiotų tik iki tol, kol būtų sudarytas prekybos susitarimas. Vadinasi, sakė airių premjeras, jos būtų „laikinos, bet jų (galiojimo) laiko neįmanoma apriboti“.

Th. May šios temos per savo spaudos konferenciją vengė, tačiau pabrėžė, kad ES geros valios raiška yra įrodymas, kad susitarimą įmanoma pasiekti.

Tuo tarpu A. Merkel pareiškė: „Jei yra noras, turėtų būti ir būdas (jį įgyvendinti).“

D. Tuskas sakė: „Šiandien jaučiu, kad esame arčiau galutinių sprendimų ir susitarimo. Tačiau galbūt tai yra labiau emocionalus, o ne racionalus įspūdis.“

„Mums einant į galutinius derybų etapus, bus daugiau sudėtingų momentų, bet esu įsitikinusi, kad užsitikrinsime gerą susitarimą“, – savo ruožtu sakė Th. May.