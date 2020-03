„Vakar man diagnozuotas COVID-19. Jaučiuosi kuo puikiausiai, griežtai izoliuotas savo namuose“, – tviteryje paskelbtame vaizdo įraše teigia 69-erių M. Barnier.

„Jaučiuosi puikiai, nuotaika gera“, – pridūrė Prancūzijoje esantis buvęs šalies užsienio reikalų ministras.

„Žinoma, aš laikausi visų nurodymų, kaip ir mano komanda. Mano žinia visiems, kurie yra paveikti ar šiuo metu izoliuoti: kartu mes tai įveiksime!“ – sakė M. Barnier.

Pirmadienį ES ir Jungtinė Karalystė (JK) dėl koronaviruso protrūkio atšaukė šią savaitę turėjusias vykti derybas dėl prekybinių santykių po „Brexito“. M. Barnier vadovauja ES delegacijai šiose derybose.

Pareigūnai jau kurį laiką svarsto derybas vykdyti vaizdo konferencijos būdu, o ne fiziškai vykti į Londoną.

JK iš Europos Sąjungos išstojo sausio 31 d., tačiau abi pusės sutarė dėl iki metų pabaigos galiojančio pereinamojo laikotarpio, kurio metu tikimasi susitarti dėl tolesnės partnerystės.

Briuselis jau anksčiau įspėjo, kad susitarti iki šių metų pabaigos gali nepavykti, o susidariusi situacija dėl COVID-19 krizės sukėlė raginimus Londone britų premjerui Borisui Johnsonui prašyti pratęsti derybų terminą.

Toks sprendimas pakenktų JK vyriausybės įvaizdžiui, nes ši yra pažadėjusi, kad ir kas nutiktų, visiškai pasitraukti iš ES iki šių metų pabaigos.

ES jau yra paskelbusi derybų gaires, Briuselio siūlymai užtikrintų, kad JK pernelyg nenutoltų nuo ES taisyklių dėl valstybės paramos ir aplinkosaugos, darbo bei kokybės standartų.

Savo ruožtu B. Johnsono vyriausybė siekia įprastos laisvosios prekybos sutarties tarp „suverenių lygiaverčių partnerių“ ir yra pasirengusi paaukoti prieigą prie ES bendrosios rinkos mainais už galimybę keisti įstatymus neatsižvelgiant į ES.

I would like to inform you that I have tested positive for #COVID19. I am doing well and in good spirits. I am following all the necessary instructions, as is my team.