Šiuo sprendimu, kuris gali dar labiau padidinti įtampą Briuselio ir Varšuvos santykiuose, Lenkija yra įpareigota į darbą sugrąžinti tuos Aukščiausiojo Teismo teisėjus, kurie buvo priversti išeiti į pensiją, sulaukę 65 metų. Šį pakeitimą Europos Teisingumo Teismui (ETT) apskundusi Europos Komisija tvirtino, kad šia reforma buvo pažeistas įstatymo viršenybės principas. Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis Briuselyje pareiškė, kad jo vyriausybė į teismo sprendimą „atsakys jį peržiūrėjusi“. „Lenkija privalo nedelsiant sustabdyti šio nacionalinio įstatymo nuostatų, susijusių Aukščiausiojo Teismo teisėjų pensinio amžiaus mažinimu, taikymą“, - nurodė Europos Teisingumo Teismas. EK kreipėsi į Liuksemburge įsikūrusį teismą, prašydama „kuo greičiau“ priimti sprendimą šiuo klausimu ir perspėdama, kad Varšuva skubina minėtą amžiaus ribą pasiekusių ir ją peržengusių teisėjų atleidimą. „Pažiūrėsime, ką šios (ES) institucijos siūlo. Kai tai apsvarstysime, bus išanalizuotos kelios galimybės“, - sakė M. Morawieckis. Teismas taip pat nutarė, kad sprendimas sustabdyti teisėjų privalomą išėjimą į pensiją „yra taikomas atgaline tvarka“, nes keli teisėjai jau buvo priversti atsistatydinti. ETT savo galutinį sprendimą šiuo klausimu paskelbs vėliau. Jis gali skirti Lenkijai baudą, jeigu nuspręs, kad Lenkija pažeidžia ES įstatymus. Europos Komisija išreiškė susirūpiną, kad paankstinus teisėjų išėjimą į pensiją teismą paliks daug ankstesnių vyriausybių paskirtų teisėjų, o tai leis į jų vietą paskirti naujus, dabartinei Varšuvos valdžiai lojalius teisininkus. Liepą Lenkijoje įsigaliojęs daug aistrų sukėlęs įstatymas numato teisėjų pensinio amžiaus mažinimą nuo 70 iki 65 metų. Šiuo įstatymu Lenkija pažeidė ES sutartyje numatytus savo įsipareigojimus, kuriuos prisiėmė tapdama Bendrijos nare 2004 metais, pabrėžė Europos Komisija.

