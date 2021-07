ES atnaujinant keliones bloko viduje, Berlyno sprendimas supykdė Briuselį

ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas – iš esmės QR kodas išmaniuose telefonuose ar atspausdintas popieriuje – įrodo, kad jo turėtojas yra paskiepytas kuria nors iš keturių ES patvirtintų vakcinų nuo COVID-19, yra persirgęs šia liga arba neseniai gavo neigiamą COVID-19 testo atsakymą.

Bendrijoje yra patvirtintos „BioNTech/Pfizer“, „AstraZeneca“, „Moderna“ ir „Johnson & Johnson“ vakcinos nuo COVID-19.

Pagal ES teisę su šiuo pažymėjimu keliaujant po 27 ES valstybes ir keturias asocijuotąsias šalis (Islandiją, Norvegiją, Šveicariją ir Lichtenšteiną) nereikia karantinuotis ar atlikti papildomų testų.

ES teisingumo komisaras Didier Reyndersas sakė, kad visos ES šalys narės prie sistemos turėtų būti prisijungusios nuo ketvirtadienio, išskyrus vėluosiančią Airiją, gegužę patyrusią kibernetinę ataką prieš sveikatos apsaugos sektorių.

Trečiadienį 21-a Bendrijos šalis, įskaitant turizmui svarbias Prancūziją, Ispaniją, Italiją, Graikiją ir Kroatiją, jau priimdavo ES Skaitmeninius COVID pažymėjimus.

„Rekomenduojame visoms šalims narėms tokiu įrankiu naudotis ne tik dėl laisvo judėjimo,.. bet ir visiems įmanomiems vidaus poreikiams, kitiems tikslams: kad būtų galima eiti į koncertus, festivalius, teatrus, restoranus“, – sakė D. Reyndersas.

Tačiau pradėjus plisti „Delta“ koronavirusui, pirmą kartą pasirodžiusiam Indijoje ir dabar siaučiančiam buvusioje ES narėje Jungtinėje Karalystėje, gali būti inicijuota „avarinio stabdžio“ sąlyga, numatanti ES Skaitmeninių COVID pažymėjimų taikymo sustabdymą.

Vokietija jau paskelbė draudimą atvykti keliautojams iš Portugalijos, kur atmaina „Delta“ taip pat tapo dominuojanti. Išimtis galioja tik Vokietijos piliečiams ir gyventojams, jei jie atvykę dviem savaitėms karantinuojasi.

Berlyno sprendimas supykdė Briuselį. D. Reyndersas sakė, kad „turėtume vengti kelionių draudimų“ ES viduje, ir pabrėžė, kad Vokietijai iš pradžių derėjo pasitarti su partnerėmis.

Britanijos delta problema

Didžiojoje Britanijoje smarkiai išaugus užsikrėtimo delta koronavirusu atvejų skaičiui – dabar dviejų savaičių sergamumas šalyje dėl šios atmainos daugiau kaip septynis kartus viršija ES sergamumą – žemyne kilo didelis susirūpinimas.

Praėjusią savaitę per ES viršūnių susitikimą Vokietijos kanclerė Angela Merkel kritikavo pietines bloko nares, kurioms labai reikia turistų pinigų, dėl sprendimo įsileisti britus be ar beveik be COVID-19 patikrinimų.

Šią savaitę Portugalija, Ispanija ir Malta staiga sugriežtino suvaržymus keliautojams iš Britanijos ir akcentuoja, kad norint atvykti reikia būti pilnai pasiskiepijusiam.

Briuselis taip pat ragina visas valstybes nares įsileisti tik visiškai pasiskiepijusius ar būtiną priežastį atvykti turinčius keliautojus iš trečiųjų šalių.

Tačiau ne taip, kaip ES Skaitmeninių COVID pažymėjimų atveju, tai yra tik „patarimas“ ir jo galima nepaisyti.

Net ir ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas gali netapti tokiu postūmiu, kokio daug kas tikėjosi.

„Be abejo, turizmo industrijai labai reikia postūmio prieš vasaros sezoną“, – komentavo tyrimų ir konsultacijų bendrovė „Capital Economics“.

Tačiau ji prognozuoja, kad ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas „šiemet labai nežymiai paveiks Europos turizmą“, ir atkreipia dėmesį, kad „dauguma suaugusiųjų dar nėra visiškai paskiepyti, o delta atmaina verčia žmones ir vyriausybes elgtis atsargiau“.