„Prieš kelias valandas ES ambasadorius Sudane buvo užpultas savo rezidencijoje“, – tviteryje pranešė J. Borrellis, nenurodydamas jokių detalių apie pasiuntiniui padarytus sužalojimus.

A few hours ago, the EU Ambassador in #Sudan was assaulted in his own residency.

This constitues a gross violation of the Vienna Convention. Security of diplomatic premises and staff is a primary responsibility of Sudanese authorities and an obligation under international law.