„Kartu šią Solidarumo dieną – ir kiekvieną dieną, kol visi politiniai kaliniai bus paleisti ir visi kalti bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Šiandien Minske ES diplomatinių atstovybių vadovai turėjo garbės susitikti su baltarusių, žuvusių dėl to, kad taikiai reikalavo gerbti jų pagrindines teises, artimaisiais“, – sakoma misijos pranešime.

Pranešime priduriama, kad susitikime dalyvavo ir kelių „Baltarusijos politinių kalinių“ artimieji.

Buvusi kandidatė į prezidentus Svetlana Cichanouskaja vasario 7-ąją paskelbė Tarptautine solidarumo su Baltarusija diena.

Kaip pranešta, per protestus rugpjūtį, kuriems Baltarusijos institucijos neišdavė leidimų, žuvo keli žmonės, tačiau nurodomas skaičius skiriasi.

Rugpjūčio 25 dieną S. Cichanouskaja pranešė, kad žuvo mažiausiai šeši žmonės.

Rugsėjo pabaigoje JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras paskelbė apie keturių žmonių mirtį per protestus Baltarusijoje.

Be to, per konfliktą pernai lapkritį viename Minsko kieme žuvo aktyvistas Romanas Bondarenka, kai mėgino neleisti nuplėšti baltos ir raudonos spalvos juostų.