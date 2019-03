Apie 100 iš 146 ant ledo tuo metu buvusių žvejų spėjo susirinkti įrankius ir sugrįžti į krantą prieš lyčiai atskylant, pranešė laikraštis „The Blade of Toledo“. Vienas iš įstrigusių žvejų, 42 metų Tony Adkinsas (Tonis Atkinsas), sakė, kad ledas pradėjo greitai skeldėti, ir netrukus tarp kranto ir ledo lyties atsivėrė plati properša. „Ačiū Dievui ir Pakrančių sargybai, kad mumis pasirūpino, – Akrono mieste Ohajo valstijoje gyvenantis T. Adkinsas sakė „The Blade“. – Ko gero, gyveni ir mokaisi.“ Pakrančių sargyba ir Otavos apygardos šerifo biuras apie 8 val. 30 min. vietos (15 val. 30 min. Lietuvos) laiku gavo pirmųjų pranešimų, kad daug žmonių įstrigo ant lyties, atitrūkusios nuo pagrindinio ledo masyvo, susijungusio su Katobos sala. Susiję straipsniai: Penkis mėnesius vandenyne dreifavusių moterų istorija: kažkas čia ne taip Dar viena pabėgėlių tragedija prie Turkijos: apvirtus laivui žuvo mažiausiai 18 žmonių Pakrančių sargyba ir vietos gelbėjimo tarnybos iš Detroito pasiuntė sraigtasparnių, taip pat propeleriais varomų gliserių pargabenti į pavojingą padėtį pakliuvusių žvejų, sakė Pakrančių sargybos atstovas Brianas McCrumas (Brajenas Makrumas). Pasak jo, išgebėti iš viso 46 žmonės; du žvejai buvo išskraidinti į ligoninę patikrinti sveikatos būklės. Vis dėlto per šį incidentą nė vienas žmogus nenukentėjo, nurodė tarnybos. 33 metų žvejys iš Veikmano miestelio Jamesas Gibelyou (Džeimsas Gibelju) sakė buvęs per toli nuo kranto, kad suspėtų jį pasiekti, ir kartu su kitais nerimastingai stebėjo, kaip lytis atskyla. „Buvome maždaug už pusantros mylios (2,4 km). Staiga pakilo vėjas ir viskas greitai atskilo“, – pasakojo jis. Pasak J. Gibelyou, jis penktadienį pastebėjo, kad oras atšilo ir kad sąlygos ant ledo pradeda keistis. Vyras teigė, kad žvejai jau tuomet turėjo susiprasti sugrįžti ir nebeiti ant ledo kitą rytą. Šeštadienį ryte orai nebuvo tinkami poledinei žvejybai, o ant ledo lyties atsidūrusių žmonių gyvybėms ir saugumui buvo iškilęs pavojus, sakė Tolido mieste gyvenantis žvejys ir išvykų ant ledo gidas Markas Duszynski (Markas Dušynskis). „Vėjas pradėjo keistis ir skaldyti ledą. Jie (žvejai) nebegalėjo persikelti per properšas, kai jos taip sparčiai platėjo, – pridūrė M. Duszynski, stebėjęs gelbėjimo operaciją nuo kranto. – Jiems nereikėjo nueiti taip toli. Jie nebegalėjo sugrįžti. Kai ledas turi vietos judėti, jis juda greitai.“ 2009 metų vasarį per panašų incidentą Erio ežere vienas poledinės žūklės entuziastas žuvo, o dar dešimtys buvo įstrigę ant atskilusios lyties.

