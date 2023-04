Tos dienos vakarą jis pasirodė per tiesiogiai transliuotą bendrą pokalbį „Ulke TV“ ir „Kanal 7“. Tačiau jo pasirodymas per televiziją buvo atidėtas pusantros valandos, o po dešimties minučių transliacija nutrūko per vidurį klausimo.

Kamera sudrebėjo, klausimą uždavęs žurnalistas pakilo nuo kėdės, už kadro pasigirdo aiktelėjimas.

Erdoğan'ın canlı yayınını "Eyvah eyvah" diyerek bir anda kestiler pic.twitter.com/LTjpzn3a3T — Bahadır Telci (@purplebixi) April 25, 2023

R. T. Erdoganas grįžo maždaug po 15 minučių ir atsiprašė sakydamas, kad apsirgo.

„Vakar ir šiandien vyko sunkus darbas. Štai kodėl susirgau skrandžio gripu“, – sakė R. T. Erdoganas. „Svarsčiau, ar būtų neteisingai suprasta, jei atšauktume programą. Tačiau mes pažadėjome. Prašau jūsų ir publikos atleidimo“, – sakė jis.

R. T. Erdoganas atrodė pavargęs, jam kalbant ašarojo akys. Prieš baigiant transliaciją Turkijos lyderis atsakė dar į kelis klausimus.

69 metų Turkijos lyderis antradienį pasakė tris kampanijos kalbas, artėjant prie gegužės 14 dieną vyksiantiems parlamento ir prezidento rinkimams.

Atšaukė planuotus renginius

R. T. Erdoganas trečiadienį paskelbė dėl „nedidelio susirgimo“ atšaukiantis suplanuotus rinkimų kampanijos renginius.

„Šiandien ilsiuosi namuose, kaip rekomendavo gydytojai“, – tviteryje parašė R. T. Erdoganas, paminėjęs prieš dieną patirtas sveikatos problemas. Prezidentas sakė ketvirtadienį atnaujinsiantis kampaniją. Trečiadienį R. T. Erdoganas turėjo pasakyti kalbas trijose centrinėse Anatolijos provincijose.

Kol kas neaišku, kiek rimta prezidento sveikatos problema.

„Ačiū Dievui, mūsų prezidento sveikata gera“, – tviteryje pareiškė prezidento atstovas spaudai Ibrahimas Kalinas.

Turkijos prezidento posto gegužę vyksiančiuose rinkimuose sieks keturi kandidatai.

Artėjantys rinkimai laikomi svarbiu išbandymu R. T. Erdoganui. Jis Turkijai vadovauja jau 20 metų ir pastaruoju metu bando suvaldyti rimtą šalyje kilusią ekonominę krizę.

Naujausios apklausos numato įtemptą kovą tarp R. T. Erdogano ir opozicinės Respublikos liaudies partijos (CHP) lyderio Kemalo Kiliçdaroglu.

Vadovaujantis Turkijos prezidento rinkimų taisyklėmis, pergalei pirmajame ture iškovoti kandidatui būtina surinkti daugiau kaip 50 proc. balsų. Jei nė vienas kandidatas neperžengia šios ribos, organizuojamas antras rinkimų turas.

Turkijos piliečiams neapsisprendus dėl naujo valstybės vadovo pirmajame ture, antrąjį planuojama organizuoti gegužės 28 d.