Turkijoje įprasta, jog per religines šventes vyresnio amžiaus žmonės vaikams duoda kišenpinigių. R. T. Erdoganas įprastai taip elgiasi kaskart pasirodęs viešumoje, tačiau tokia praktika prie balsadėžės nustebino ir visko mačiusius.

Socialiniuose tinkluose aptarinėjami vaizdo įrašai, kuriuose įamžinta, kaip R. T. Erdoganas, stovėdamas šalia žmonos, skaičiuoja banknotus ir duoda pinigų prie jo priėjusiems vaikams.

Dabartinis Turkijos vadovas balsavo Stambulo Uskiudaro rajono rinkimų apylinkėje. Belaukiant prezidento, ten buvo imtasi ypatingų saugumo priemonių: buvo apieškoti visi žurnalistai, uždaryti visi privažiavimai prie pastato.

