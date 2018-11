Šiuo pareiškimu atkartojami vieno turkų pareigūno žodžiai laikraščiui „The Washington Post“, kad tiriama palaikų sunaikinimo rūgštimi versija. Prieš mėnesį nužudytas J. Khashoggi nuo 2017-ųjų gyveno Jungtinėse Valstijose ir rašydavo šiam amerikiečių laikraščiui. „Dabar matome, kad (palaikai) nebuvo tik sukapoti; jie atsikratė kūno jį ištirpdydami“, – penktadienį turkų laikraščiui „Hurriyet“ sakė R. T. Erdogano patarėjas ir Turkijos valdančiosios partijos pareigūnas Yasinas Aktay. „Kaip rodo naujausia mūsų turima informacija, jie kūną sukapojo todėl, kad taip lengviau jį ištirpdyti“, – sakė Y. Aktay. Saudo Arabiją dėl šio karališkosios šeimos kritiko nužudymo užgriuvo tarptautinio pasmerkimo lavina. Turkijos vyriausiasis prokuroras Irfanas Fidanas trečiadienį pirmą kartą patvirtino, kad J. Khashoggi pagal iš anksto parengtą nužudymo planą buvo pasmaugtas iškart, kai spalio 2 dieną atėjo į konsulatą, ir kad jo kūnas tuomet buvo sukapotas ir sunaikintas. „Jie siekė užtikrinti, kad neliktų jokių kūno ženklų. Taip suprantame prokuroro pareiškimą“, – sakė Y. Aktay, kuris buvo artimas nužudytam žurnalistui – įtakingo Saudo Arabijos sosto įpėdinio Mohammedo bin Salmano kritiku tapusiam buvusiam valdžios „saviškiui“. „Nekalto žmogaus nužudymas yra vienas nusikaltimas, (o) tai, kas ir kokiu mastu buvo padaryta palaikams, yra kitas nusikaltimas ir negarbė“, – pabrėžė Y. Aktay. Minėtas turkų pareigūnas, kurį citavo „The Washington Post“, sakė, jog konsulato sode rasti „biologiniai įrodymai“ rodytų, kad kūno tikriausiai buvo atsikratyta netoli tos vietos, kur J. Khashoggi buvo nužudytas. „Khashoggi kūno nereikėjo laidoti“, – sakė pareigūnas, kuris kalbėjo su anonimiškumo sąlyga. Saudo Arabijos pareigūnai nedavė Turkijos policijai leidimo apieškoti šulinį konsulato sode, bet leido paimti vandens pavyzdžių analizei, pranešė vietos žiniasklaida. Žurnalisto nužudymas pakenkė princo Mohammedo bin Salmano – karalystės reformatoriaus ir faktinio valdytojo – įvaizdžiui ir tapo išbandymu dešimtmečius gyvuojančiam Vašingtono ir Rijado aljansui. JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo ketvirtadienį sakė, kad gali praeiti „dar kelios savaitės“, kol Vašingtonas turės pakankamai įrodymų sankcijoms atsakingų asmenų atžvilgiu paskelbti.

