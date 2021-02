Munharremas Ince, buvęs Respublikos liaudies partijos (CHP) atstovas parlamente, prezidento rinkimuose surinko 30,6 proc. balsų ir pralaimėjo 52,6 proc. rinkėjų palaikymo gavusiam R. T. Erdoganui.

Per visą rinkimų kampaniją karingai nusiteikęs M. Ince sulaukė gana didelės rinkėjų paramos, nors R. T. Erdoganas ir jo valdančiosios partijos rėmėja Nacionalistinio judėjimo partija (MHP) rinkimus paskelbė likus vos keliems mėnesiams iki jų.

Nuo to laiko M. Ince liko dėmesio centre. 2020 metais jis surengė nacionalinį turą „Tėvynės judėjimas per 1 000 dienų“ ir per jį skelbė savo pasaulietines, nacionalistines nuostatas.

„Aš einu kitu keliu“, – M. Ince sakė žurnalistams Ankaroje, kalbėdamas prie šiuolaikinės Turkijos įkūrėjo Mustafos Kemalio Ataturko atvaizdo.

M. K. Ataturkas taip pat buvo CHP įkūrėjas, tačiau kai kurie šios partijos nariai sukilo prieš dabartinį jos vadovą Kemalį Kilicdaroglu.

Tarp tokių yra trys buvę CHP parlamentarai, praėjusį mėnesį palikę šią partiją dėl nepasitenkinimo vadovavimu.

Manoma, kad šie nariai prisijungs prie M. Ince partijos. Pats M. Ince leido suprasti, kad tokių gali būti ir daugiau.

R. T. Erdogano varžovas pažadėjo „greitai“ pristatyti partijos pavadinimą ir logotipą.

„Mes ruošiamės suteikti Turkijai galimybę, išeitį, pasirinkimą. Mes ruošiamės sukurti laisvą Turkiją“, – sakė M. Ince savo entuziastingoje kalboje.

Kalbėdamas apie CHP ir partijos vadovybę M. Ince kritikavo partijos nepritarimą Turkijos veiksmams regione ir Azerbaidžano palaikymą jo kare su Armėnija dėl Kalnų Karabacho regiono.

M. Ince leido suprasti, kad dar kartą kels savo kandidatūrą prezidento rinkimuose, ir pažadėjo gauti „50 procentų ir vieną“ balsą, kad būtų išrinktas prezidentu dar pirmajame rinkimų rate.

Kiti prezidento rinkimai Turkijoje numatyti 2023 metų birželį.