Manbidže, kurį kontroliuoja JAV kariuomenės remiami kurdų kovotojai, trečiadienį nugriaudėjo 19 žmonių, įskaitant keturis amerikiečius, pražudęs sprogimas. Atsakomybę už išpuolį prisiėmė džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS). R. T. Erdoganas, antrą kartą per pastarąją savaitę telefonu kalbėdamas su D. Trumpu, pavadino šią ataką „provokacija“, kuria esą siekta paveikti Vašingtono sprendimą išvesti savo kontingentą iš Sirijos, pranešė valstybinė Anatolijos naujienų agentūra. Turkija per pastaruosius kelis mėnesius yra ne kartą grasinusi užpulti Manbidžą ir išvaryti iš ten sukarintą kurdų organizaciją Liaudies apsaugos dalinius (YPG). Nors su IS džihadistais kovojančius kurdus palaiko Jungtinės Valstijos, Ankara laiko YPG teroristine organizacija ir nenori, kad ji įsitvirtintų palei Turkijos sieną bei pradėtų kurti kurdų valstybę, kuri galėtų sustiprinti Turkijoje veikiančius Kurdistano darbininkų partijos (PKK) separatistus. Siekdamos sumažinti dvišalę įtampą, Turkija ir JAV pernai gegužę susitarė dėl plano, numatančio YPG kovotojų išvedimą iš Manbidžo ir nuo lapkričio vykdo bendrų turkų ir amerikiečių pajėgų patruliavimo misiją. Abi NATO valstybės taip pat siekia sukurti „saugumo zoną“, kurios tikslas būtų atskirti YPG kontroliuojamas teritorijas nuo Turkijos sienos. Kaip informavo Anatolijos naujienų agentūra, R. T. Erdoganas ir D. Trumpas sekmadienį sutiko paspartinti abiejų šalių generolų vykdomą dialogą dėl tokios zonos sukūrimo.

