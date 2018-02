Turkija sausio 20 dieną pradėjo karinę, Sirijos sukilėlius palaikančią operaciją „Alyvos šakelė“ prieš kurdiškųjų Liaudies apsaugos dalinių (YPG) kovotojus Afrino regione Sirijos šiaurėje. Ankara laiko YPG uždraustos, su Turkijos valstybe nuo 1984 metų ginklu kovojančios Kurdistano darbo partijos (PKK) atšaka Sirijoje. „Artimiausiomis dienomis, greitai, apsupsime Afrino miesto centrą“, – pareiškė prezidentas savo valdančiosios partijos parlamentarams. Nors kai kurie apžvalgininkai sako, kad Turkijos ir Ankarą palaikančių Sirijos sukilėlių pažanga yra labai lėta, R. T. Erdoganas teisinasi, kad kariuomenė nenori kelti nereikalingo pavojaus savo kariams ir civiliams gyventojams. Susiję straipsniai: Turkija svarsto cheminę pedofilų kastraciją Turkijos artilerija apšaudo Sirijos režimą palaikančias pajėgas Afrine „Mes ten nėjome tam, kad viską sudegintumėme, – sakė jis ir pridūrė, jog tikrasis jų operacijos tikslas yra „sukurti saugų ir gyventi tinkamą rajoną“, į kurį galbūt galėtų sugrįžti Turkijoje esantys Sirijos pabėgėliai. Nuo 2011 metų, kai prasidėjo karas Sirijoje, daugiau nei 3,5 mln. vietos gyventojų rado prieglobstį Turkijoje. Remiantis padėtį Sirijoje stebinčia organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“, Sirijos sukilėliai kartu su Turkijos pajėgomis nuo operacijos pradžios užėmė 45 gyvenvietes, dauguma kurių ribojasi su Afrinu. Turkijos saugumo eksperto Abdullah Agaro teigimu, operacijoje „Alyvos šakelė“ dalyvaujančios pajėgos kontroliuoja maždaug 300 kvadratinių kilometrų teritoriją. Per praėjusį mėnesį žuvo 205 Sirijos sukilėliai, 219 YPG dalinių ir su jais susijusių kovotojų bei dar 112 civilių gyventojų, skelbia SOHR. Turkijos kariuomenė pranešė nuo puolimo pradžios netekusi 32 karių. Ankara griežtai neigia, kad dėl jos veiksmų būtų nukentėję civilių gyventojų. Perspėjimas Damaskui Paryžiaus politikos mokslų universiteto profesorės Jana Jabbour teigimu, turkai „sunkiai veržiasi į priekį“ dėl „kurdų YPG pajėgų organizuotumo ir jų kovingumo“. Pasak jos, labai svarbu atskirti politinę retoriką, „netgi politinę propagandą“ nuo tikros realybės. Realybėje pagrindiniai susirėmimai vyksta į šiaurės rytus nuo Afrino esančiame Arab Virane, nurodė SOHR. Sėkmės atveju Ankarą palaikančios pajėgos kontroliuotų 50 kilometrų šiaurinės sienos tarp Afrino ir Turkijos atkarpą. Šią operaciją gali dar labiau komplikuoti Sirijos valstybinės žiniasklaidos praneštas vyriausybę palaikančių pajėgų įžengimas į Afrino regioną. R. T. Erdoganas antradienį perspėjo Damaską, kad Turkija netoleruos jokio įsikišimo. „Mes blokuosime kelią tiems, kurie ateis į pagalbą iš už miesto arba regiono ribų“, – pareiškė jis. Vėliau Turkijos lyderis žurnalistams pareiškė, kad Sirijos režimas nesiųs jokių kovotojų. Žurnalistų paklaustas, ar Sirijos režimas kiek atlyžo po R. T. Erdogano ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino pokalbio telefonu pirmadienį, Turkijos lyderis pareiškė, kad „po diskusijų“ grėsmė sumažėjo. Įtempti santykiai su JAV Ši operacija sukėlė dar didesnę įtampą ir taip sudėtinguose santykiuose su Vašingtonu, kuris rėmė YPG ginklais, palaikydamas jų kovą su džihadistų grupe „Islamo valstybė“ Sirijoje. JAV ragina Turkija susilaikyti, nes jo ataka atitraukia nuo pagrindinio tikslo – kovos su IS. Tačiau R. T. Erdoganas ne tik neketina trauktis, bet dar pagrasino išplėsti savo pajėgų puolimą ir užimti YPG dalinių kontroliuojamą miestą Manbidžą. Praėjusią savaitę JAV valstybės sekretoriui Rexui Tillersonui lankantis Ankaroje abi šalys susitarė bendradarbiauti Sirijoje ir sukurti darbo grupes spręsti tokius klausimus kaip Manbidžas, kuriame yra amerikiečių personalo ir kurį JAV diplomatas pavadino „prioritetiniu“. Turkija tai pat turi atsižvelgti į Rusijos, pagrindinės Damasko sąjungininkės, kontroliuojančios šiaurinę Sirijos oro erdvę, interesus. Galbūt Maskva ir uždegė žalą šviesą Turkijos operacijai, tačiau anksčiau, kai virš šiaurinės Sirijos, kurią turėjo kontroliuoti turkų stebėtojai, buvo numuštas Rusijos lėktuvas, ji buvo uždariusi oro erdvę Turkijos lėktuvams. Pačioje Turkijoje jos pajėgų operacija sulaukia didžiulės paramos. Ją vieningai palaiko dauguma politinių partijų, žiniasklaida ir net dvasininkija. Šio puolimo nepalaiko tik prokurdiška Liaudes demokratinė partija (HDP). Nuo operacijos „Alyvos šakelė“ pradžios Turkijoje sulaikyti 786 žmonės, iš kurių 587 kaltinami „teroro propagandos“ skleidimu socialinėje žiniasklaidoje; opozicija tai vadina susidorojimu su operacijos kritikais. Dar 85 sulaikytieji kaltinami protestų prieš puolimo operaciją rengimu.

