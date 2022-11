„Galbūt įvyko techninis gedimas ar dar kas nors. Labai svarbu, kad būtų pradėtas tyrimas“, – pridūrė jis.

Atkakliai teigti, kad dėl to kalta Rusija, būtų „provokacija“, sakė R. T. Erdoganas: „Nereikia ieškoti trečiosios šalies šiame kare. Mums visiems reikia taikos“.

Be to, R. T. Erdoganas pareiškė tikįs, kad susitarimas, pagal kurį Ukrainai sudaroma galimybė eksportuoti grūdus per Juodąją jūrą ir kurio terminas baigiasi ateinantį šeštadienį, liks galioti toliau.

„Manau, kad jis bus tęsiamas. Čia nėra jokių problemų“, – sakė R. T. Erdoganas spaudos konferencijoje, surengtoje per Didžiojo dvidešimtuko (G20) aukščiausiojo lygio susitikimą Balyje, Indonezijos kurortinėje saloje.

Ukraina yra viena didžiausių grūdų augintojų pasaulyje, o Rusijos invazija į šią šalį užblokavo 20 mln. tonų grūdų jos uostuose, kol Jungtinės Tautos ir Turkija liepos mėnesį ėmėsi tarpininkauti sudarant atitinkamą susitarimą.

R. T. Erdoganas sakė, kad su Rusijos Prezidentu Vladimiru Putinu pasikalbės, kai tik grįš į Turkiją. „Kai tik grįšime, tęsime derybas su Putinu. Nes kelias į taiką eina per dialogą“, – sakė jis.

R. T. Erdoganas taip pat atsakė į klausimą apie raketą, pataikiusią į Lenkijos teritoriją prie sienos su Ukraina. Rusijos neigimas, kad ji su tuo susijusi, yra „svarbus“, sakė jis.

Po raketos smūgio Lenkijoje Kinija ragina laikytis ramybės

Kinija trečiadienį paragino laikytis ramybės po mirtino raketų smūgio į Lenkijos kaimą netoli sienos su karo nuniokota Ukraina.

Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Mao Ning sakė per reguliarų spaudos brifingą: „Esant dabartinei padėčiai visos susijusios šalys turėtų išlikti ramios ir santūrios, kad išvengtų situacijos eskalavimo“.

JAV prezidentas Joe Bidenas anksčiau sakė, kad „mažai tikėtina“, jog raketa buvo paleista iš Rusijos, o Prancūzija paragino „laikytis didžiausio atsargumo“ nustatant, kas sukėlė sprogimą.

Indonezijos Balio saloje vykstančio G20 aukščiausiojo lygio susitikimo metu Vakarų lyderiai surengė „skubų apskritojo stalo posėdį“, kuriame paragino nedaryti skubotų išvadų dėl smūgio kilmės.

Posėdis vyko po to, kai Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda pareiškė, kad nėra aiškių įrodymų, kas paleido raketą, dėl kurios pietrytiniame Pševoduvo kaime žuvo du žmonės.

Kinija yra pagrindinė Rusijos sąjungininkė ir niekada atvirai nepasmerkė jos karinės kampanijos Ukrainoje.