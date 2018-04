„Esame labai susirūpinę, kad kai kurios šalys, įsitikinusios savo kariniu pranašumu, paverčia Siriją rankų lenkimo arena“, – Ankaroje kalbėjo R. T. Erdoganas, Vašingtonui ir Maskvai neseniai apsikeitus kaltinimais. Šiuos komentarus jis išsakė JAV prezidentui Donaldui Trumpui trečiadienį įspėjus Maskvą, kad į numanomą cheminę ataką, per kurią Sirijoje galimai žuvo dešimtys žmonių, bus atsakyta JAV raketomis. R. T. Erdoganas sakė aptarsiantis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, kaip „galima sustabdyti šias chemines žudynes“. Vienas šaltinis Turkijos prezidentūroje vėliau patvirtino, kad abu lyderiai kalbėjosi telefonu, pabrėždamas, kad jiedu tik „apsikeitė nuomonėmis apie naujausius įvykius Sirijoje“ ir sutiko palaikyti ryšį. Panašu, kad Ankara atsiriboja nuo vienos rimčiausių nuo Šaltojo karo laikų konfrontacijų tarp jos NATO sąjungininko Vašingtono ir vis artimesnės partnerės Maskvos. R. T. Erdogano komentarai atspindi Turkijos premjero Binali Yildirimo pasisakymus: jis trečiadienį paragino Rusiją ir JAV nutraukti „gatvės kovas“ dėl Sirijos. Assado juodoji dėmė Nors Rusija kartu su Iranu palaiko Sirijos prezidento Basharo al Assado režimą, Turkija nesyk ragino jį atsistatydinti bei remia Sirijos sukilėlius. Vis dėlto Turkija ir Rusija pastaraisiais mėnesiais pamiršo apie šiuos nesusitarimus ir pradėjo glaudžiai bendradarbiauti, mėgindamos rasti politinį sprendimą konfliktui užbaigti. Praėjusią savaitę V. Putinas ir Irano prezidentas Hassanas Rouhani susitiko su R. T. Erdoganu Ankaroje, kur jie aptarė padėtį Sirijoje. Įtariama, kad balandžio 7 dieną netoli Damasko esančiame ir tuomet sukilėlių kontroliuotame Dumos mieste buvo panaudotas cheminis ginklas. Dėl šio numanomo išpuolio kilo tarptautinis skandalas bei pasigirdo grasinimų panaudoti prieš Sirijos režimą jėgą. Turkijos užsienio reikalų ministerija savo ruožtu pareiškė, kad už ataką veikiausiai yra atsakingas B. al Assadas. „Dievui leidus, (pasaulio) kolektyvinė sąžinė imsis bendrų veiksmų ir dėl nekaltų vaikų, nužudytų per cheminę ataką Dumoje, užbaigs šią krizę“, – sakė R. T. Erdoganas. Jis pridūrė, kad B. al Assado režimas taip pat turi „juodą dėmę ant savo reputacijos“, šalyje jau septynerius metus besitęsiant pilietiniam karui. Panašu, kad neįvardydamas konkrečių šalių Turkijos prezidentas pasmerkė tiek Sirijos vyriausybę remiantį Kremlių, tiek Baltuosius rūmus, palaikančius Sirijos kurdų grupuotę „Demokratinės sąjungos partija“ (PYD), kurią Ankara laiko teroristine organizacija. „Tie, kas palaiko žudiko Assado režimą, klysta. Tie, kas remia teroristų grupuotę PYD, taip pat klysta. Kovosime su abiem šiomis klaidomis iki pat pabaigos“, – teigė jis.

