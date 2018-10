Prezidentas pabrėžė, kad Turkija „nebus nebyli stebėtoja“ aiškinantis paslaptingą jo dingimą. 59 metų J. Khashoggi, pastaruoju metu rašęs straipsnius JAV dienraščiui „The Washington Post“, dingo spalio 2 dieną, kai užėjo į konsulatą atsiimti santuokai reikalingo oficialaus dokumento. Nuo tada apie jį neturima jokių žinių. Saudo Arabija tvirtina, kad žurnalistas gyvas ir sveikas išėjo iš pastato. Tačiau šaltiniai Turkijos vyriausybėje sako, jog policija mano, kad J. Khashoggi nužudė specialiai į Stambulą iš Saudo Arabijos atsiųsta smogikų komanda. Saudo Arabijos konsulatas nurodė, kad žurnalisto dingimo dieną vaizdo stebėjimo kameros neveikė. Kalbas apie jo nužudymą konsulato atstovai pavadino „neturinčiomis jokio pagrindo“. Tačiau Turkijos prezidentas leido suprasti, kad jo netenkina Saudo Arabijos pateikti paaiškinimai. „Ar gali būti, kad konsulate ar ambasadoje nebūtų stebėjimo kamerų sistemos? Ar gali būti, kad ten, kur įvyko šis incidentas, nebuvo Saudo Arabijos vaizdo stebėjimo kamerų sistemos?“ – klausė R. T. Erdoganas, kurį cituoja dienraštis „Hurriyet“. „Jei praskristų paukštis, musė ar uodas – sistemos tai užfiksuotų; jie (Saudo Arabija) turi pačias pažangiausias sistemas“, – sakė prezidentas. Neįvardytais pareigūnais besiremiančiai Turkijos žiniasklaidai pateikiant vis daugiau neretai makabriškų tariamo nužudymo detalių, R. T. Erdoganas kol kas linkęs laikytis atsargesnės pozicijos. Prezidentas sakė, kad Saudo Arabija turi įrodyti savo įvykių versiją, tačiau tiesiogiai neapkaltino karalystės ar jos įtakingo sosto įpėdinio princo Mohammedo bin Salmano. „Tai incidentas, įvykęs mūsų šalyje. Negalime tylėti, kai nutinka tokie incidentai“, – sakė R. T. Erdoganas. „Būtų negerai man dabar kažką komentuoti. Tačiau turime klausimų, kurie mums kelia susirūpinimą“, – pridūrė jis. Turkijos policija renka informaciją apie 15 asmenų grupę iš Saudo Arabijos. Šie žmonės buvo konsulate tuo pat metu, kaip ir J. Khashoggi. Jie atskrido į Stambulą spalio 2 dieną dviem privačiais lėktuvais. Turkijos žiniasklaida šiuos asmenis įvardijo kaip „smogikų būrį“. J. Khashoggi, buvęs Saudo Arabijos vyriausybės patarėjas, pernai rugsėjį pabėgo į Jungtines Valstijas, kad išvengtų arešto. Pastaraisiais metais jis parašė virtinę straipsnių, kuriuose kritikavo kai kuriuos Saudo Arabijos sosto įpėdinio princo Mohammedo politikos aspektus ir Rijado intervenciją Jemene.

