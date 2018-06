„Paaiškėjo neoficialūs rinkimų rezultatai. Anot jų, (...) tauta man patikėjo prezidento pareigas“, – Stambule sakė R. T. Erdoganas. Jis pridūrė, kad Teisingumo ir plėtros partijos (AKP) vadovaujamas Aljansas laimėjo parlamento rinkimus ir turės jame daugumą. Ant kortos sekmadienį vykusiuose rinkimuose buvo pastatyta itin daug. Pagal pernai referendume priimtas Konstitucijos pataisas, naują kadenciją pradėsiantis eiti prezidentas turės didesnes galias. R. T. Erdoganas smarkiai artėja prie to, kad laimėtų prezidento rinkimus jau pirmajame ture, rodo tarpiniai rezultatai. Susiję straipsniai: Suskaičiavus penktadalį balsų, R. T. Erdoganas pirmauja Turkijos prezidento rinkimuose Turkijos opozicijos kandidatas metė iššūkį prezidentui Erdoganui Remiantis balsavimo rezultatais, gautais suskaičiavus 96 proc. balsų, už R. T. Erdoganą balsavo daugiau nei 53 proc. rinkėjų. Artimiausias jo konkurentas, sekuliariosios Respublikonų liaudies partijos (CHP) atstovas Muharremas Ince (Muharemas Indžė) surinko 31 proc. balsų. Rinkimų aktyvumas siekė 88 proc., pranešė valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“. Nors balsavimo rezultatai dar gali pasikeisti, dabartinio prezidento šalininkai šalia R. T. Erdogano rezidencijos Stambule ir AKP būstinės Ankaroje jau pradėjo švęsti pergalę, pranešė naujienų agentūros AFP korespondentai. Mažiau balsų rinkimuose surinko nacionalistinės partijos „Iyi“ („Gerai“) atstovė Meral Aksener (Meral Akšener) ir Selahattinas Demirtasas (Selachatinas Demirtašas) iš prokurdiškos Demokratinės liaudies partijos (HDP). Suskaičiavus 95 proc. parlamento rinkimų balsų paaiškėjo, kad R. T. Erdogano AKP ir jos sąjungininkės Nacionalistų judėjimo partijos aljansas smarkiai pirmauja ir naujajame parlamente galės sudaryti vienvaldę daugumą. Prokurdiškoji HDP surinko 11 proc. balsų, ji taps antrąja pagal dydį opozicine partija parlamente. „Apginsiu jūsų teises“ Turkijos prezidentas rinkimuose susidūrė su agresyvia M. Ince kampanija. „Tikiuosi geriausio mūsų šaliai“, – atvykęs balsuoti sakė M. Ince, pakvietęs šalininkus praleisti naktį Turkijos rinkimų komisijos būstinėje Ankaroje tam, kad balsų skaičiavimas būtų sąžiningas. Stambule balsuoti atvykęs su žentu, šalies energetikos ministru atvykęs R. T. Erdoganas teigė bestikintis didelio rinkimų aktyvumo, kuris įrodytų „brandžią Turkijos demokratiją“. CHP sekmadienį pranešė nustačiusi balsavimo pažeidimus pietrytinėje Sanliurfos provincijoje, nors šalies prezidentas tvirtino didelių problemų nematantis. „Aš apginsiu jūsų teises. Visi mes norime sąžiningos konkurencijos. Nebijokite ir netikėkite demoralizuojančiais pranešimais“, – po balsavimo sakė M. Ince. Kai kurie R. T. Erdogano sąjungininkai, įskatant Azerbaidžano ir Kataro vadovus, paskambino prezidentui pasveikinti jį su pergale. R. T. Erdogano politika skatino didžiulius pokyčius Turkijoje nuo tada, kai jo islamiškoji partija pirmą kartą laimėjo rinkimus 2002-aisiais po daugelio meto sekuliariųjų politikų dominavimo. Visgi kritikai kaltina 64-ių prezidentą žmogaus teisių apribojimais ir autokratiniais valdymo metodais. Nors R. T. Erdoganas dominavo tradicinės Turkijos žiniasklaidos eteryje, M. Ince kampanijos metu į mitingus pritraukė didžiules žmonių minias, įskatant šeštadienį įvykusią šimtatūkstantinę demonstraciją Stambule. „Demokratijos ir ateities vardan“ Turkijoje nuo 2016 metų nepavykusio perversmo yra įvesta nepaprastoji padėtis. Po pučo buvo suimti tūkstančiai žmonių, o Turkijos pareigūnų veiksmai ir retorika nulėmė pratesnius šalies santykius su Vakarais. R. T. Erdoganas ir jo partija nuo atėjimo į valdžią laimėjo keliolika rinkimų, bet dabar balsavimas vyko augant nerimui dėl prastėjančios ekonominės padėties. Jai smarkiai pakenkė infliacija – Turkijos lira šiais metais prarado 25 proc. savo vertės, lyginant su Jungtinių Valstijų doleriu. „Į kiekvienus rinkimus aš ateinu turėdamas viltį. Šiais metais aš turiu kur kas daugiau vilties, bet pamatysime“, – sakė Stambule balsavusi Hulya Ozdemiral (Hulija Ozdemiral). Prokurdiškosios partijos kandidatas S. Demirtasas rinkimų kampaniją organizavo iš kalėjimo kameros, jis buvo įkalintas po 2016 metų nesėkmingo perversmo. Balsavęs iš kalėjimo šiaurės vakarų Edirnės regione, S. Demirtasas tviteryje parašė: „Linkiu, kad kiekvienas panaudotų savo balsą šalies demokratijos ir ateities vardan“. Rinkimų dieną gatvėse dirbo daugybė pareigūnų, vien Istambule viešąsias vietas saugojo apie 38 tūkst. policininkų.











